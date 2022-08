Partizan dovodi još pojačanja? Savić otkrio planove crno-bijelih, pa poručio: "Više to nećemo raditi!"

Zoran Savić pričao je o planovima, ciljevima i prelaznom roku Partizana...

Izvor: YouTube / BC Partizan TV

Partizan je započeo pripreme, Željko Obradović je okupio tim i počeo je sa radom za sezonu koja uskoro počinje. A, o planovima kluba i novim pojačanjima pričao je Zoran Savić.

Sportski direktor crno-bijelih otkrio je kakve su ideje i ciljevi kluba u narednom periodu. Takođe, poručio je da za razliku od prošle sezone neće biti selidbe iz "Arene".

"Aktivno ljeto, mada smirenije nego prošle godine kada smo kretali od nule. Vidjećemo kako će izgledati sve kada krene sezona. Prelazni rok je za sada završen, ali ako vidimo nekog igrača koji može da poboljša tim i promijeni ekipu, reagovaćemo. Partizan mora uvijek da bude aktivan na tržištu. Aleksina povreda je nezgodna, vidjećemo koliko će dugo da bude, vidjećemo koliko će kost zarastati. Nema potrebe da reagujemo sa pojačanjima na toj poziciji, jer tek kreće predsezona", poručio je Savić.

Ono što će posebno obradovati navijače jeste da će utakmice igrati u beogradskoj "Areni" i da neće biti selidbe kao što je to bio slučaj u prošloj sezoni.

"Nećemo se seliti iz Arene, takvog perioda neće biti. Možda jedna eventualno bude, ali neće se to događati. Bila je to ključna stvar. Naravno u 'Pioniru' je fenomenalna atmosfera i sve to, ali tamo ne bismo mogli da stavimo ni ljude sa pretplatnim kartama. Bio bi to baš veliki problem."

Nije htio da nameće pritisak ekipi kada su u pitanju ciljevi i ono što navijači žele. Ne krije zadovoljstvo zbog toga što je interesovanje veliko i što se pretplatne karte odlično prodaju.

"Ne bih pričao o ambicijama o top8, fajnal-foru. Rekao bih da niko sa ovih prostora nije ni blizu toga, ali da vidimo. Polako, meč po meč, ako se pruži prilika, što da ne. Ne možemo da gledamo na takav način, nismo osam godina bili u Evroligi. Ima velike razlike između Evrokupa i Evrolige i adaptacija je potrebna. Drago mi je što su ljudi zainteresovani da dođu i da gledaju utakmice protiv najboljih evropskih timova, imamo publiku koja može da ispuni dvoranu i to je super stvar."

Na kraju je uporedio i dva takmičenja. Evrokup koji je Partizan igrao prošle sezone i Evroligu koja ga čeka ove. Organizacija svega toga biće važan faktor.

"U Evroligi ima mnogo utakmica, uz to i ABA liga, dosta putovanja, organizacija je jako bitna, da što manje vremena provedemo u putu. Zato je bitna organizacija. Kao klub smo dobro organizovani i probaćemo to da riješimo. Evroliga je jača, igrači su veći, brži, bolji, svako kolo možeš da izgubiš kod kuće, nema garancije ni da ćeš dobiti tim koji je bio 15. prošle godine. Praktično se igra na svakih 48 sati i to je zahtjevnije od Evrokupa", zaključio je Savić.