Zrinjski otišao u Slovačku po istoriju: Najvažnija utakmica još od 1905!

Fudbalere Zrinjskog dijeli 90 minuta od grupne faze Konferencijske lige.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Ekipa Zrinjskog otputovala je u Bratislavu gdje ju u četvrtak od 20.30 časova očekuje revanš plej-ofa Konferencijske lige protiv Slovana.

Još 90 minuta dijeli "plemiće" od najvećeg uspjeha bh. fudbala i plasmana u grupnu fazu nekog evropskog takmičenja.

Ekipa Sergeja Jakirovića u prvoj utakmici nadigrala je Slovan golom Nemanje Bilbije u 89. minutu stekla prednost pred odlučujući meč u Slovačkoj.

"Od 1905. godine ovo je sigurno najvažnija utakmica u iistoriji Zrinjskog. Slovaci najavljuju da je to za njih utakmica godine, a onda je sigurno i za nas utakmica decenije. Imamo veliku šansu i priliku da zaokružimo ovu priču koja je počela prošle sezone. Niko srećniji od nas ne bi bio kada bi uspjeli u tome. Čeka nas teška, zahtjevna i totalno drugačija od ove u Mostaru. Međutim, nema veze. Analizirali smo ih i pripremili se. Bitno je da smo mi zdravi i da pokažemo gard, odnosno odlučnost da nismo u Slovačku došli braniti prednost od jednog gola razlike, već da smo došli da dođemo do pobjede", rekao je Jakirović pred polazak u Bratislavu.

U glavnom gradu Slovačke njegova ekipa imaće solidnu podršku svojih navijača.

"To je normalno, posebno zbog prve utakmice i kako je sve to izgledalo. Mi smo preiskusni i znamo da će to biti totalno drugačijih 90 minuta. Slovaci od prve sekunde najavljuju ofanzivu i tu moramo odgovoriti. Moramo biti kompaktni, odnosno da se znamo braniti. Ja se nadam da ćemo se dobro prezentovati. Što se tiče navijača, to nikad nije bilo upitno., Bratislava je blizu u odnosu na ova dosadašnja gostovanja i ja vjerujem da će biti puno dijaspore koja će doći da nas podrži. Očekujem puno više od 1000 ljudi", istakao je trener Zrinjskog.

Za razliku od prvog meča on će moći da računa na Niku Jankovića, ali se i u ekipu Slovana vraćaju juraj kucka i Mienti Abena.

"To su standardni igrači koji su prošli svašta, Kucka daje agresivnost u sredini terena, Albena će zatvoriti neke rupe koje su se pojavljivali u prvom utakmici. Pokušaćemo iskoristiti njihove mane, moramo biti dobri na lopti. Najviše bih volio da nas ne kontriraju, moramo biti pametni i strpljivi", rekao je Jakirović i dodao da će biti promjena u njegovoj ekipi u odnosu na prvi duel.

“Biće promjena jer je Tičinović upitan, a još jedn promjena u veznom redu zbog povratka jankovića. Mislim da iskoritim sve zamjene, ali o tom – potom”, zaključio je Jakirović.