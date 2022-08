Bomba! Vlahoviću, doktore fudbala: Nestvaran "slobodnjak" Srbina, strašna golčina u derbiju Serije A! (VIDEO)

Fantastičan pogodak srpskog fudbalera u derbiju trećeg kola Serije A.

Izvor: Profimedia

Nastavlja se golgeterska serija Dušana Vlahovića u Italiji. Za gol protiv Rome bila su mu potrebna samo dva minuta, a kada pogledate kako je zatresao mrežu "vučice" biće vam jasno i zašto je trenutno jedan od najboljih igrača Serije A. Iako nije u njegovom stilu, Vlahović je pogodio iz slobodnog udarca!

Sa preko 25 metara udaljenosti, nakon stotinak sekundi igre, Vlahović je šokirao iskusnog Patrisija koji čuva mrežu rimskog tima i perfektnim udarcem preko živog zida prvo pogodio prečku, a zatim i mrežu.

Rui Patrisio nije se ni pomjerio, a slavlje u Torinu moglo je da počne. U velikom derbiju Serije A Juventus je do prednosti došao u idealnom trenutku, već na samom startu utakmice. Pogledajte kako je Vlahović matirao Portugalca:

What a goal Vlahovicpic.twitter.com/sTk6arT7ng — carlos (@CxrlosLFC)August 27, 2022

Sada je tim Žozea Murinja - za koji od početka igra Nemanja Matić, u teškoj situaciji jer na gostovanju favoritu mora da juri prednost, a to bi Vlahoviću moglo da ostavi prostora za još golova. Uostalom, on je u takvoj formi da mu nije potrebno ostaviti mnogo prostora, kad god mu saigrači "doture" loptu, on zatrese mrežu.

U novoj sezoni već ima tri postignuta gola, dva u prvom kolu protiv Sasuola i ovaj treći, koji je pravo malo remek-djelo. Trenutno je to dovoljno za diobu prvog mjesta na listi strijelaca, ali ima još mnogo da se igra. Biće prilike i da se osami na vrhu...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!