Radonjić napravio šou - slavio kao Stef Kari! (VIDEO)

Nemanja Radonjić dao je gol za Torino, a onda proslavio to u stilu Stefa Karija.

Izvor: Profimedia/Printscreen/YouTube/Golden State Warriors

Nemanja Radonjić dao je gol za Torino, pa je onda slavio kao Stef Kari! Srpski reprezentativac postigao je svoj prvi gol u Seriji A, donio je pobjedu "bikovima" tim pogotkom i to je znao da proslavi protiv Kremonezea.

Radonjić je započeo tu akciju, dodao do Mergima Vojvode, a onda se odlično ubacio u peterac, pratio akciju i rutinski smjestio loptu u mrežu i tako duplirao prednost svog tima. Onda je odlučio da kopira Karija. Domaćin je u 80. minutu matirao Vanju Milinkovića-Savića, ali je to bilo sve što su uspjeli da učine.

Radonjić je igrao do 85. minuta, tada ga je zamijenio sunarodnik Saša Lukić. Saša je do skoro bio kapiten kluba, ali je odlučio da bojkotuje meč sa Moncom zbog nezadovoljstva i to ga je koštalo. Bio je izbačen iz tima, mada je poslije izvinjenja došlo do pomirenja i vraćen je u tim, ali je ostao bez kapitenske trake.



Pogledajte 01:19 Nemanja Radonjić Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

Kada je proslava u pitanju, to je potez koji je patentirao Stef Kari. Plejmejker Golden Stejta je često to radio tokom sezone. Poslije koševa ili spektakularnih poteza je znao da napravi taj pokret i da kopira spavanje i da na taj način pokaže rivalima da ih je "poslao na spavanje". Radio je to i na meču protiv Nikole Jokića i Denvera. Na kraju je sa Voriorsima došao i do titule sa Nemanjom Bjelicom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!