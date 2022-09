Novi Srbin u Premijer ligi: Englezi ga platili 18 miliona da preokrene sezonu!

Rođen je u Beču, ali često posjećuje familiju i ne krije svoje srpsko porijeklo.

Izvor: Profimedia/MN Press

Dosadašnji fudbaler Štutgarta Saša Kalajdžić (29) nakon tri godine u tom timu preselio se u Englesku, i u transferu teškom 18 miliona evra postao je igrač Vulverhemptona. Reprezentativac Austrije srpskog porijekla trebalo bi da riješi probleme u napadu ekipe koja je postigla dva gola na prvih pet mečeva, iako on dugo u karijeri uopšte nije bio napadač.

Saša je nekada igrao kao centralni vezni fudbaler, pa mu idoli nisu bili Nikola Žigić, Piter Krauč, Zlatan Ibrahimović ili neki drugi fudbaler na koga podsjeća konstitucijom. Napadača rođen u Beču visok je tačno 200 centimetara, a fudbalski idol mu je Nemanja Matić!

U jednom razgovoru za zvanični sajt Bundeslige Kalajdžić je objasnio kako se to desilo, ali je pričao i o svom porijeklu, imenu koje u Njemačkoj pogrešno čitaju, familiji koju posjećuje svakog ljeta...

"Kukica iznad drugog S znači da se čita kao Š. Mnogi to ne znaju da pročitaju i zato me zovu Sasa. Sada sam se navikao na to i ne mislim da je loše, ali moram da istaknem da mi se prečesto dešava. Ja sam Austrijanac sa srpskim korijenima iz Bosne. Moji baba i deda i dalje žive tamo. Idem u posjetu svake godine", ispričao je Kalajdžić.

Novi fudbaler Vulverhemtpona konstitucijom podsjeća na Nikolu Žigića, kroz karijeru je slušao da je Zlatan Ibrahimović ili Piter Krauč, a njemu je zapravo idol Nemanja Matić! Danas ne igraju na istoj poziciji, ali nekada jesu.

"Čuo sam razna poređenja, mnogo fraza i izraza, od Zlatana do Krauča. Kada sam igrao u veznom redu, za Mančester junajted igrao je Nemanja Matić. On je idol, pokušavao sam da se uporedim sa njim jer je Srbin, a ja imam srpske korijene. Čuo sam mnogo nadimaka koje su mi ljudi davali. Ne mogu da se bunim, bitno je samo da se dobro zabavljaju. Ako im izmamim osmijeh na lice, to je dobro. Samo želim da igram. Čuo sam 'on je sljedeći Mario Gomez'. Ne mogu da se poredim sa takvim igračima, šta sam do sada postigao u karijeri? Ali, lijepo je pominjati se uz njih", ispričao je Saša Kalajdžić.