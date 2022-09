Zvezdi ne treba novi desni bek, a napadač ne dolazi! Prelazni rok je završen na Marakani, sem pod jednim uslovom...

Crvena zvezda je praktično završila ljetni prelazni rok i neće dovesti novog napadača ili desnog beka, potvrdio je trener Miloš Milojević.

Izvor: YouTube/FK Crvena zvezda screenshot

Crvena zvezda je remijem protiv Partizana u 168. "vječitom" derbiju ostala na sedam bodova prednosti u odnosu na najvećeg rivala, a uoči "otvaranja" grupne faze Lige Evrope protiv Monaka idućeg četvrtka - na Marakani igraju još jednu vrlo važnu utakmicu. U goste srpskom šampionu dolazi "zahuktali" TSC, za koji trener Miloš Milojević ističe da kod njih ne prijeti neki pojedinačni fudbaler - nego kolektiv.

Očekuje otvorenu utakmicu pošto hoće da "igraju fudbal" i često prijete visokim presingom, tako da Crvenu zvezdu očekuje komplikovana utakmica, posebno zbog povrede jednog od najboljih igrača Mirka Ivanića.

"Sa Lazetićem sam bio cimer dok sam bio u Omladinskoj školi Crvene zvezde. Znam ga, kao i njegov trenerski put. Radi se o dobrom treneru, koji je veoma studiozan i principijalan u stvarima koje radi, ima svoju filozofiju, vjeruje u to. Uvijek kažem da traje u srpskom fudbalu i ima jedan doabr razvojni put. Poštujem i njega i njegovu ekipu u pripremi utakmice kao i svaku drugu u ligi. Pripremamo se najbolje što možemo, igramo kod kuće. Mi smo Crvena zvezda, mislim da i oni moraju malo da se prilagode nama", rekao je Milojević u najavi utakmice i istakao da mu je cilj da odigraju "konstantno svih 90 minuta".

"Ne očekujem da imamo sa 30 skok na 90 stabilnih minuta, ali mislim da je sa 30 realno očekivati skok na 55-60, pa zatim 70 i onda za desetak ili petnaest dana u najboljem slučaju konstantnost tokom cijelog meča".

Crvena zvezda je u finišu roka za registraciju fudbalera za grupnu fazu Lige Evrope pokušala da dovede Edmunda Ada i još jednog napadača, spominjao se Adolfo Gaič, međutim oba posla su se zakomplikovala i tako je klub ostao bez prijeko potrebnog pojačanja.

"U globalu ne očekujemo dolazak novog napadača. Znam kako to funkcioniše u fudbalu, prelazni rok je i dalje otvoren kod nas i on je uvijek živa stvar. Skauting služba i direktor non-stop rade na tome, da li je to špic ili neka druga pozicija. Ukoliko oni budu mislili da nekim novim napadačem možemo ozbiljno da podignemo nivo igre nema sumnje da će reagovati. Sa druge strane imamo Pešića i Kulibalija, kao i Ibrahima koji može da pokrije tu poziciju takođe, naravno i Bena, to su sve opcije koje su jako dobre sa dosta kvaliteta i u različitim utakmicama svi mogu biti iskorišćeni", objasnio je Milojević.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U srpskoj javnosti bilo je mnogo povika i na poziciju koju igra Strahinja Eraković. Prethodne sezone zablistao je kao štoper uz Aleksandra Dragovića, da bi se ove sezone pomjerao na mjesta desnog i lijevog beka.

"Ne, ne može da izgubi, zato što je Eraković jedan veoma stabilan fudbaler i psihički i fizički. Pozicija beka nije njegova prirodna što je ponovo sa neke strane dobro, sa druge nije. Nije dobro zato što je pozicija na kojoj se najbolje snalazi štoperska, sa druge strane jedan polivalentan igrač se cijeni u svakoj ekipi i reprezentaciji, tako da mislim da on sam sebi na taj način ostvara mnogo prostora za dalji napredak".

"Svi znamo koja je njegova primarna pozicija, mislim da nam ne treba novi desni bek, prije svega zato što imamo Gobeljića i mladog Stankovića. Postoje određene rotacije u sistemu gdje možemo to da izbjegnemo, ako dođe u nekom slučaju do kazni, suspenzije ili u najgorem slučaju povreda, ali moram da kažem da sam zadovoljan imamo 26 igrača u rosteru i nije realno prenagomilavati i imati višak. Svaki trener i zvezdaška javnost uvijek hoće bolje i više, ali treba biti realan, razmišljati trezveno i svim tim igračima koji su tu dati fer šansu i za razvoj i za napredak, kao i da daju svoj učinak ekipi", zaključio je Milojević u izjavi za zvanični sajt Crvene zvezde uoči meča sa TSC-om.