Saznajemo - Zvezda odustala od bombe prelaznog roka!

Prema saznanjima našeg portala, vezista Šerifa Ado ipak neće preći u Crvenu zvezdu ovog ljeta.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ipak neće dovesti nova pojačanja u finišu roka za registraciju igrača za grupnu fazu Lige Evrope, koji ističe u ponoć između petka i subote! Iako je praktično sve dogovorila sa Šerifom i Edmundom Adom uoči plej-ofa za Ligu šampiona, nakon neuspjeha u duelima sa Makabijem mnogo toga se zakomplikovalo. Do posljednjeg trenutka borila se Crvena zvezda da potpiše Ada, ali nisu uspjeli - mladi vezista iz Gane definitivno neće pojačati srpskog šampiona.

To ne mijenja ni činjenica da je do kraja prelaznog roka u Srbiji ostali još čak 12 dana, pošto je Crvena zvezda "pijacu" morala da završi do petka u 00.00. Upravo tada završava se registracioni period za grupnu fazu Lige Evrope, a Ado je Zvezdi znatno bio potrebniji za evropske izazove nego domaće prvenstvo, tako da gotovo ne postoji šansa da će se pregovori nastaviti do 15. septembra. Daleko realnije je da Zvezda "napadne" Ada na zimu, ali nakon svega što su prošli sa Šerifom u posljednjih godinu dana - neće čuditi ako se okrenu skroz drugom rješenju.

Šerif je i ovaj prelazni rok pokušavao da "vuče" Crvenu zvezdu za nos, pokušavajući da uzme što više novca. Bilo je sve dogovoreno da Ado pređe u Zvezdu na pozajmicu za 400.000 evra, i da potom otkup bude 1,6 miliona evra, nakon čega su komplikacije nastale zbog vize za Srbiju koju Afrikanac nikako nije mogao da dobije.

Na kraju je i taj problem riješen, ali je prema saznanjima MONDA potom Šerif ponovo promijenio uslove potpisa Ada i nije želio da "spusti" uslove na raniji dogovor, igrajući na kartu cajtnota za Ligu Evrope. Ipak, Crvena zvezda se nadala da će naći zajednički jezik u toku današnjeg dana, a kada je vidjela da od toga nema ništa - povukla se iz pregovora. Razmišljalo se i o drugim opcijama, ali je na kraju procijenjeno da je premalo vremena da bi zaista dovela igrača koji diže kvalitet tima, a da u isto vrijeme ne vrijedi "čitavo bogatstvo".

Ujedno, Crvena zvezda je odustala i od centarfora Adolfa Gaiča, dok preostala ponuđena rješenja, a bilo ih je dosta, takođe nisu ispunili kriterijume. Tu i dalje postoji mogućnost da dođe novajlija, iako ne bi mogao da bude registrovan za Ligu Evrope, ali bi u domaćem prvenstvu poslužio kao alternativa Pešiću i Kulibaliju, s tim da je tu i El Fardu Ben.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!