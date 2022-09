Devet srpskih fudbalera u Ligi šampiona: Počinje spektakl, može li neko kao Luka Jović?

Startuje najjače fudbalsko takmičenje na svijetu, Srbija ni ove sezone neće imati nijedan klub kao svog predstavnika, ali hoće ove fudbalere.

Izvor: Profimedia/Orange Pictures/Andre Weening/Promo/UEFA

Vrijeme je - počinje nova sezona Lige šampiona! Ranije nego inače, najjače fudbalsko takmičenje na svijetu startuje utakmicama u utorak uveče, a 32 kluba boriće se za titulu prvaka Evrope. Srbija ni ove godine nema predstavnika pošto je Crvena zvezda "zapela" na posljednjem koraku, ali to ne znači da neće biti srpskih fudbalera na terenima širom Starog kontinenta.

Srbiju će u Ligi šampiona ove sezone predstavljati devetorica fudbalera, uz desetog kojeg bi mnogi u Srbiji voljeli da vide da nastupa pod srpskom zastavom. Ipak, neće biti igrača poput Luke Jovića, koji je prošle sezone s Real Madridom prekinuo decenijski post Srbije bez ijednog svog igrača osvajača najelitnijeg fudbalskog takmičenja.

Čekalo se to još od Branislava Ivanovića u Čelsiju 2012. godine, a Jović je to uspio sa Madriđanima, iako nije imao gotovo nikakvu presudnu ulogu u igri tima Karla Anćelotija. Ipak, iako nema Jovića ni nekih drugih iskusnih srpskih igrača, poput Nemanje Matića, vrijeme je da se upoznamo sa time ko su naši predstavnici i protiv kojih klubova će igrati ove jeseni.

TU JE TADIĆ, A MOŽDA I BAJČETIĆ

Izvor: Profimedia/Jonathan Moscrop/Sportimage

U grupi A ćemo gledati jedino Dušana Tadića. Kapiten Ajaksa je ponovo dio najjačeg takmičenja sa klubom iz Amsterdama, a imaće jako tešku grupu sa Liverpulom, Napolijem i Rendžersom. Biće to komplikovan zadatak za Holanđane, a baš u ovoj grupi nalazi se jedan igrač srpskih korena.

To je Stefan Bajčetić, fudbaler Liverpula koji se i dalje zvanično vodi kao španski igrač. Sin nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde, Srđana Bajčetića, rođen je u Vigu u Španiji i nastupao je za špansku reprezentaciju za igrače do 18 godina. On i dalje nastupa za rezerve Liverpula, ali je ove sezone debitovao u Premijer ligi, pa nije isključeno da bude dio tima i u Ligi šampiona.

LAZETIĆ SAMO NOMINALNO NA SPISKU

Izvor: Profimedia / Jonathan Moscrop / Sportimage via PA Images

I u grupi B će Srbija imati predstavnika. To je Marko Grujić, vezista Porta. Šampion Portugala nalazi se u grupi sa Atletiko Madridom, Bajer Leverkuzenom i Klub Briž, a čini se da bi ova ujednačena grupa mogla da donese neke zanimljive rezultate.

Naredni srpski igrači nalaze se u grupi E. Tamo su Strahinja Pavlović, od ovog ljeta novi defanzivac RB Salcburga, kao i Marko Lazetić, mladi igrač Milana koji je, ruku na srce, daleko od prvog tima. Ipak, kao igrač mlađi od 21 godine, Stefano Pioli neće morati da ga posebno registruje ukoliko bude želio da mu pruži šansu, što je dobra stvar za njega. No, Salcburg i Milan nalaze se u grupi sa Čelsijem i Dinamo Zagrebom.

ŠTA MOGU VLAHOVIĆ I KOSTIĆ?

Izvor: Profimedia

U grupi G nalazi se ekipa Sevilje, koja ima dva srpska fudbalera. To su reprezentativci Srbije Nemanja Gudelj i Marko Dmitrović. Vezista i golman nalaze se u grupi u kojoj su još i Mančester siti, Borusija Dortmund i Kopenhagen, pa ni oni neće imati lak posao da se domognu jednog od prva dva mjesta i plasmana u osminu finala.

I na kraju, u grupi H, čak trojica srpskih igrača. Za Juventus nastupaju dvojica - Dušan Vlahović i Filip Kostić. Oni će biti vrlo važni igrači u timu Masimilijana Alegrija, dok ćemo u dresu Benfike gledati još jednog reprezentativca Srbije, Mihaila Ristića. Pored njihovih klubova, u grupi se nalaze još i Pari Sen Žermen i Makabi Haifa.

KO IGRA U 1. KOLU LIGE ŠAMPIONA?

Evo i svih parova Lige šampiona u prvom kolu grupne faze.

utorak

GRUPA E

Dinamo Zagreb - Čelsi 18.45

RB Salcburg - Milan 21.00

GRUPA F

Seltik - Real Madrid 21.00

Lajpcig - Šahtjor 21.00

GRUPA G

Borusija Dortmund - Kopenhagen 18.45

Sevilja - Mančester siti 21.00

GRUPA H

PSŽ - Juventus 21.00

Benfika - Makabi Haifa 21.00

srijeda

GRUPA A

Ajaks - Rendžers 18.45

Napoli - Liverpul 21.00

GRUPA B

Atletiko Madrid - Porto 21.00

Klub Briž - Bajer Leverkuzen 21.00

GRUPA C

Barselona - Viktorija Plzenj 21.00

Inter - Bajern Minhen 21.00

GRUPA D

Ajntraht - Sporting 18.45

Totenhem - Marsej 21.00