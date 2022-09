Liverpul je pregažen u Ligi šampiona! Klopov tim razbijen je u Napulju, gdje se opet vidjelo sve!

Žestok poraz engleskog velikana u Italiji. Napoli je pobijedio 4:1, a mogao je da trijumfuje i ubjedljivije.

Izvor: Profimedia

Napoli je na svom terenu razbio Liverpul u prvom kolu Lige šampiona, rezultatom 4:1. Sjajni predstavnik Serije A pokazao je da je ove sezone "zreo" za veliki rezultat skalpiravši engleskog velikana na svom terenu, golovima Pjotra Zjelinskog, koji je bio dvostruki strijelac, kao i Andrea Angise i Đovanija Simeonea. Ekipa Lučana Spaletija vodila je u 47. minutu 4:0!

Liverpul je do kraja pokušao da koliko-toliko ublaži poraz, Luis Dijaz je dao gol za 4:1 u 49. minutu, ali Englezi ništa više nisu mogli na stadionu "San Paolo", gdje je menadžer gostiju Jirgen Klop dan pred meč imao veoma neprijatan razgovor sa novinarom. Iznerviralo ga je pitanje da li se slaže sa upozorenjem svog kluba navijačima da je "Napulj nebezbjedan grad", a dao mu je odgovor u svom stilu. Ipak, sigurno je bio bjesniji veče kasnije, jer je poraz Liverpula mogao da bude i ubjedljiviji da je Viktor Osimen iskoristio jedanaesterac u 18. minutu.

"Liverpulova odbrana bila je apsolutno šokantna", rekao je u studiju jedne engleske televizije legendarni napadač Liverpula Robi Fauler. Sa njim se saglasio i Rio Ferdindand, takođe bivši fudbalski as, a sada analitičar. "Bilo je to ponižavajuće prvo poluvrijeme. Ne možeš da prihvatiš nedostatak želje, truda. To nije dovoljno".

Na nesreću navijača Liverpula, za mjesec dana ove sezone shvatili su da će u takmičarskoj 2022/23 biti i neprijatnih momenata, poput ovog u Italiji. Nakon što je ekipa počela sezonu sa samo dva osvojena boda u mečevima protiv Fulama, Kristal Palasa i Mančester junajteda, iskalila je bijes na Bornmutu (9:0), ali ni to, ni pobjeda protiv Njukasla u narednom kolu (2:1) nije učinilo da Klopov tim čvršće uhvati zalet. Ovaj Liverpul je mnogo lomljiviji od prethodnih i to se vidjelo i u Italiji.

Napoli: Meret, Di Lorenco, Rahmani, Olivera, Min.Džae, Zjelinski, Lobotka, Angisa, Politano, Osimen, Kvarachelija. Igrali su i Simeone, Zerbin, Lozano, Elmas, Rui.

Liverpul: Alison – Van Dajk, Robertson, Gomez, Aleksander-Arnold, Milner, Fabinjo, Eliot, Firmino, Salah, Dijaz. Igrali su i Matip, Nunjez, Alkantara, Žota, Artur.

Pročitajte sve rezultate utakmica Lige šampiona odigranih u utorak: