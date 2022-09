Fudbalska groznica trese Novi Pazar! Sve spremno za duel sa Zvezdom

Fudbaleri Novog Pazara dočekuju ekipu Crvene zvezde u okviru 11. kola Superlige Srbije u nedelju u 17 časova na “Džaizkoin areni”. Novi Pazar je lider takmičenja sa 21 bodom

Izvor: MN PRESS

Fudbalska groznica trese Novi Pazar. Derbi 11. kola Superlige Srbije igra se ove nedelje u tom gradu. Fudbalski klub Novi Pazar dočekaće višestrukog šampiona Srbije, ekipu Crvene zvezde. Sastajala su se ta dva tima do sada više puta u najelitnijoj fudbalskoj ligi Srbije, ali nikada u istoriji tim sa Jošanice nije kolo započeo kao lider šampionata, javlja Anadolija.

Novi Pazar je nakon sedam vezanih pobjeda upravo od Crvene zvezde preuzeo lidersku poziciju na tabeli, pa je to motiv više sa kojim popularni "plavi" ulaze u taj duel. Šef stručnog štaba FK Novi Pazar Vladimir Gaćinović ističe da čvrsto vjeruje u požrtvovanu igru svojih fudbalera i najavljuje da odstupanja od igre koja je krasila njegov tim i donijela im sedam uzastopnih pobjeda neće biti.

"Ispred nas je velika obaveza da se predstavimo u pravom svjetlu. Ubijeđen sam da će moji momci protiv Crvene zvezde dati sve od sebe, i posljednji atom snage da odigramo dobru utakmicu i ostavimo srce na terenu, kao što je to bio slučaj i u prethodnih deset mečeva. Znamo ko je Crvena zvezda pa se nadam da će to biti dovoljno da ostvarimo dobar i kvalitetan rezultat. Mi nismo naučili da igramo zato jer nemamo šta da izgubimo, naučili smo da igramo jer imamo mnogo toga da dobijemo, tako ćemo nastupiti i protiv Crvene zvezde. U nedjelju očekujem spektakl, a Novi Pazar će biti dostojan tog spektakla. Neizmjerno vjerujem u svoje igrače. Nisam imao priliku da u svojoj dugogodišnjoj trenerskoj karijeri radim sa karakternijim momcima i znam da će oni dati sve od sebe da ne iznevjerimo domaću publiku”, kaže za Anadoliju šef stručnog štaba FK Novi Pazar Vladimir Gaćinović.

Uprkos ogromnoj euforiji i želji da se nastavi sa pobjedonosnim nizom, Gaćinović ističe da je svjestan tima Crvene zvezde i da su oni u ovom momentu jedan od najboljih timova regiona.

"Naša liga je dosta izjednačena, svako svakog može da pobedi, Crvena zvezda je tim dva koplja iznad ostalih pa je posao duplo otežan. Mi imamo ogromnu želju i ambicije, iznad svega imamo veru koja nas je i dovela do ovog uspeha. Mnogi nisu verovali da možemo, ali mi imamo kvalitet da se nosimo sa svima. Crvena zvezda ima fudbalere za dva tima koja jednako kvalitetno mogu da odigraju", rekao je Gaćinović.

Trener Novog Pazara žali što se utakmica zbog kazne igra pred praznim tribinama, kaže da je nezapamćena euforija u gradu i da bi Novi Pazar mogao navijačima da ispuni dva stadiona.

Fudbaler Novog Pazara Miloš Mijić bio je dio ekspedicije Novog Pazara u sezoni 2014/2015, kada je Novi Pazar sa 2:1 savladao Crvenu zvezdu. Ističe da je atmosfera u timu sjajna i da šansa da se ponovi uspjeh protiv Crvene zvezde postoji.

"Igramo dobar fudbal, pokazali smo to. Ostvareni rezultati nam daju za pravo da možemo da se nadamo uspehu. Mi treba utakmicu da odigramo rasterećeno i da uživamo u njoj. Svaka utakmica je bila do sada pod pritiskom i morali smo da je dobijemo. Što se tiče meča sa Crvenom zvezdom, ne gori nam pod nogama možemo da igramo rasterećno i da uživamo u tom susretu, da igramo za svoju dušu i da naša žrtva na terenu da rezultat. Izgubiti od njih nije sramota, ali uzeti im bod i pobediti ih je veliki uspeh. Daćemo svoj maksimum i nadam se da ćemo nastaviti sa dobrim nizom", rekao je za Anadoliju fudbaler Novog Pazara Miloš Mijić.

Analizirajući rezultate i igru plavih, dobar poznavalac fudbala i istorije Fudbalskog kluba Novi Pazar novinar Miljan Minić kaže da fudbaleri Pazara na terenu djeluju samouvjereno, da ih se plaši svaki rival i da upravo ova generacija sa trenerom Gaćinovićem piše istoriju fudbalskog kluba najvećeg grada regije Sandžak na jugozapadu Srbije.

"Ovo je plod dobrog trenutka koji je u Fudbalskom klubu Novi Pazar, a koji je došao kao posledica jedne mnogo stabilnije finansijske situacije nego što je to bilo ranije. Klub funkcioniše na zdravim osnovama. Pokazalo se kao izuzetno bitno to što je sačuvana okosnica tima iz prošle sezone od nekih šest ili sedam igrača. Njima su pridodati neki isti tako dobri momci i ja moram da pohvalim sportski sektor novopazarskog superligaša koji nikada više pogodaka a nikada manje promašaja nije imao. Kao posledica toga usledio je i niz od sedam vezanih pobeda što je i mene iskreno iznendadilo. Veće nizove pobeda u istoriji elitnog fudbalskog takmičenja imala su samo četiri kluba, Crvena zvezda 24, Partizan 17, Radnički 11, Vojvodina osam i Novi Pazar je peti na toj vječnoj listi sa sedam uzastopnih trijumfa, što je veliki uspeh. Euforija i ta strast za fudbalom je velika tekovina ovih rezultata zato što fudbal u Novom Pazaru ipak u prethodnom periodu posle ispadanja u Prvu ligu Srbije, nije imao takav položaj kakav smo navikli da ima fudbal u našem gradu. Sada je euforija velika, nažalost zbog kazne koja je na snazi to ne možemo da vidimo na tribinama. Euforija se vidi na svakom koraku u gradu, a najbolje se ogleda u tome kako su fudbaleri dočekani u centru grada nakon povratka iz Kragujevca gde je ostavrena sedma pobeda. Nadam se da će se nastaviti tako i da nikada više satdion Novog Pazara neće biti zaključan", rekao je za Anadoliju sportski novinar Miljan Minić.

Fudbaleri Novog Pazara dočekuju Crvenu zvezdu u okviru 11. kola Superlige Srbije u nedjelju u 17 sati na "Džaizkoin areni". Novi Pazar je prvi na tabeli sa 21 bodom, dok je Crvena zvezda na drugom mestu sa bodom manje uz dvije utakmice manje.