Novi Pazar melje sve pred sobom - stigao je i Crvenu zvezdu! Srušio Partizan, pa krenuo u pobjednički niz!

Ekipa Vladimira Gaćinovića nastavlja sa fantastičnim partijama u domaćem prvenstvu.

Izvor: MN PRESS

Novi Pazar nastavlja pobjednički niz. Upisao je novi trijumf i izjednačio se na tabeli Superlige sa Crvenom zvezdom. Sada ima 15 bodova koliko i tim sa "Marakane", s tim što imaju i tri utakmice više od crveno-bijelih.

Nova "recka" Pazaraca bila je ekipa Mladosti GAT (1:2). Na gostovanju je gostujući tim stigao do tri boda. Junak je bio Andrija Majdevac koji je zatresao mrežu domaćina u 13. i 21. minutu. Konačan rezultat postavio je pozajmljeni igrač Zvezde Andrija Radulović prelijepim pogotkom u 47. minutu.

Do kraja utakmice nije bilo promjene rezultata, tim Vladimira Gaćinovića nije ispustio prednost i stigao je do petog uzastopnog trijumfa. Interesantno je da je niz počeo od meča sa Partizanom 29. jula. To znači da će Pazarci bar mjesec dana ostati neporaženi, pošto 30. avgusta dočekuju subotički Spartak.

Nije ovo bio jedini meč koji se igrao danas. Radnički je u Nišu savladao Napredak poslije preokreta - 3:2 (1:2). Loše je krenulo za domaći tim pošto je Mburi Jamkam u četvrtom minutu dobio direktan crveni karton. Onda je uslijedio blic-krig gostiju i dva brza gola Nemanje Krstića i Nebojše Bastajića. Međutim, već u 12. minutu se situacija izjednačila pošto je Bastajić dobio crveni karton. Saša Marjanović je u 27. minutu smanjio zaostatak.

Marjanović je u 55. minutu donio izjednačenje, da bi u 80. Nikola Štulić postigao pogodak za potpuni preokret. Domaćin je uspio da stigne do tri boda i da upiše drugi uzastopni trijumf za beg sa dna tabele. U trećem meču u Subotici Spartak i TSC podijelili su bodove (0:0).