Bogoljub Zeljković poručio: Nenad Lalatović ne ide u Novi Pazar!

Potpredsjednik Borca Bogoljub Zeljković rekao je kako Nenad Lalatović ne ide u Novi Pazar.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Jutros su osvanule informacije kako će Nenad Lalatović preuzeti Novi Pazar, ali čini se da od toga ipak nema ništa.

Zeljković je za ATV rekao kako nisu tačni navodi pojedinih medija da Nenad Lalatović iz Banjaluke odlazi u Novi Pazar.

"Nenad Lalatović, po stoti put to ponavljam, ima punu podršku klupskog rukovodstva, a i on sam ima veliku želju da nastavi sa radom u FK Borac. Nenad ostaje šef stručnog štaba našeg kluba i ne ide, ni u Novi Pazar, niti u bilo koji drugi klub. Minulih dana uopšte nije bilo govora o njegovom odlasku, niti se razmišlja u tom smjeru. Svjesni smo da sezona nije krenula onako kako smo svi priželjkivali, ali to nam je samo motiv više da pojačamo rad na svim poljima i da se ekipa izdigne i pokaže sav svoj kvalitet.", poručio je Zeljković za ATV.

Podsjećamo, Borac je sa Lalatovićem na klupi ispao od Toršavna iz Konferencijske lige, odigrao neriješeno sa Slogom Meridian nakon čega je trener banjalučkog kluba podnio ostavku koju Uprava kluba nije prihvatila te su u prošlom kolu poraženi od Sarajeva sa 3:1.