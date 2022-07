Lalatović poslije neuspjeha u derbiju sa Sarajevom: Bukvalno smo im poklonili pobjedu!

Strateg Banjalučana bio je vidno razočaran onim što se desilo na terenu stadiona "Mlakve".

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Veliki derbi bh. fudbala, okršaj Borca i Sarajeva, završen je trijumfom bordo tima rezultatom 1:3, pa tako Nenad Lalatović ni iz drugog pokušaja nije uspio da uknjiži pobjedu u m:tel Premijer ligi BiH.

"U prvom poluvremenu smo bili izjednačeni, u drugom poluvremenu, kada je trebalo da dodamo gas, desila se jedna individualna greška Piščevića koji umjesto da se oslobodi lopte poslije jednog ili dva dodira, on vuče loptu deset dodira, gubi na sredini terena i poslije kontre nam daju gol. Poslije još dvije individualne greške naše linije i, šta da kažem, zaslužena pobjeda Sarajeva. Mi smo danas bukvalno poklonili pobjedu Sarajevu", rekao je vidno razočarani Lalatović za TV Arena sport nakon utakmice.

Feđa Dudić, strateg Sarajeva, osvrnuo se na prvo na termin utakmice.

"Ovo je zločin igrati u 17 časova, tako da čestitam mojim momcima, a ovo isto bih rekao i da nismo pobijedili u ovoj utakmici! Nismo htjeli da pričamo o tome prije utakmice, da ne tražimo alibi", rekao je Dudić, koji je o samoj utakmici rekao:

"U najavi utakmice sam rekao da će Sarajevo doći da igra i Sarajevo je igralo danas. I u prvom poluvremenu mislim da smo u potpunosti kontrolisali igru. Borac je prijetio samo iz prekida, sve ostalo je bilo na našoj strani, iako smo primili taj gol iz neke dubinske lopte, gdje nismo dobro reagovali, gdje je došlo do nesporazuma Đokanovića i Dizdarevića. Međutim, nismo odustali, nastavili smo da igramo i na kraju su i neke greške protivničkog golmana dovele do naših golova. Mislim, kad se sve sagleda, da smo u potpunosti zaslužili pobjedu", istakao je Dudić, poručivši da je Sarajevo pod njegovom komandom već izgradilo prepoznatljiv način igre.

"Od tog načina nećemo odustati. Samo ćemo to usavršavati i igrati još bolje. Moram da kažem i da je danas Đokanović odigrao utakmicu na štoperskoj poziciji, momak nikad nije igrao to ni na treningu, ali tako je u fudbalu. Ja ne kukam, odigrali smo danas bez šest igrača, ali to ne znači ništa. Izabrali smo dobar roster i to se danas pokazalo kao presudno."