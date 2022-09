Feđa Dudić pred Široki Brijeg: Vršajević i Abubakar će biti u kadru! Nadam se da će sve proći bez problema

Trener Sarajeva Feđa Dudić najavio je utakmicu njegovog tima i ekipe Širokog Brijega.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Fudbaleri Sarajeva će sutra od 19 časova, na stadionu Bilino polje, dočekati ekipu Širokog Brijega. Trener Sarajeva Feđa Dudić najavio je danas utakmicu protiv tima sa Pecare.

"Iza nas je turbulentna sedmica. Znate kroz šta smo sve prošli ja i igrači. Kažemo da nismo bili svi dobri taj dan i da promijeniš u glavi odnos i da sa tim stavom izađeš na utakmicu. Vidite kakvi se rezultati dešavaju, na kraju krajeva ne presudi kvalitet nego voljni momenat. Takva je i tabela, sve je u bod, dva tri. Nadam se i vjerujem da će u nedjelju to biti dobro, s obzirom na to da znamo šta se dešava u međusobnim duelima Sarajeva i Širokog Brijega. Sigurno da nam je to dodatni motiv da pokažemo navijačima svoje pravo lice, ono sa početka prvenstva", započeo je Dudić pa nastavio da govori o ekipi Širokog Brijega.

"Njihovo stanje na tabeli pokazuje da su kvalitetni iako svake godine mijenjaju igrače. Dosta ih odlazi, dosta dolazi. Uvijek naprave ekipu dosta respektabilnu, pogotovo u napadu. Imaju jako dobre igrače, Lukića, Vukoju, Kpana, koji se pokazao kao jako dobro pojačanje. Moramo obratiti pažnju na te njihove ofanzivne igrače. Isto tako u sredini Ćavar, kojeg jako poštujem. Protivnik igra koliko mu dozvoliš da igra".

Prije nekoliko dana bordo tim je doveo pojačanje u vidu bivšeg reprezentativca BiH Avdije Vršajevića o kojem je Dudić govorio na današnjoj konferenciji.

"U kadru će biti Abubakar koji je dobio papire kao i Avdija Vršajević. Što se tiče Avdije, on je jedan veliki profesionalac, došao je u dosta korektnom stanju, neću reći dobrom, i mislim da na svoj profesionalizam, iskustvo, može puno dati i pokriti tu poziciju na kojoj smo ostali deficitarni. Vidim da ima dobru komunikaciju, što nama nedostaje, u vidu pomaganja, pomijeranja, zatvaranja. On je uzeo to na sebe iako je novi i sigurno da je to što nam je trebalo i sigurno će pomoći mladim momcima. Stariji igrači moraju mlađim da pomognu kada se dese te krizne situacije. Zadovoljan sam što sam vidio njega kao čovjeka, koji je veliki profesionalac i treba nam da pregrmimo taj period dok smo bez Muse", rekao je Dudić.