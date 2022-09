Sloga više nikad neće izbaciti loptu van igre! Trener Dobojlija nakon poraza govorio o fer-pleju: Pogrešno je definisano

Zoran Ćurguz je poslije poraza njegovog tima od Tuzla sitija govorio o i fer-pleju.

Izvor: Rade Šešlak

Sloga Meridian je u petom domaćem meču u sezoni uknjižila prvi poraz.

Tim Zorana Ćurguza je u prva četiri duela pred domaćom publikom upisala po dvije pobjede i remija, ali je večeras morala da čestita ekipi Tuzla sitija, koja je "spakovala" domaćima tri pogotka (0:3).

"Dvije su stvari odlučile utakmicu - gol u prvom minutu i činjenica da je Tuzla siti postizala golove, a mi nismo, to je ključno. Otvorili smo utakmicu sa 1:0 za protivnika u prvom minutu, to je bio šok. U prvom poluvremenu smo neku pas igru, međutim nije bilo okomitosti, nismo bili konkretni. U pauzi sam tražio od igrača da igramo malo agresivnije, da pokušamo da iskoristimo te slabosti u odbrani Tuzle siti koje smo uočili, prije svega te lopte iza leđa. Ipak, nismo uspjeli u svojim namjerama. Stvorili smo nekoliko prilika iz prekida, međutim nismo uspjeli da postignemo pogodak. Tuzla siti nije krunisala golom samo jednu šansu od četiri koje je stvorila i sigurno da je to razlog pobjede", rekao je Ćurguz za TV Arena sport, govoreći i o fer-pleju, koji je, kako kaže, "pogrešno definisan".

"Kod nas i dalje živi ideja da uvijek treba izbaciti loptu kad igrač leži na zemlji. Međutim, kod nas igrači puno simuliraju. Vidite, kad treba odigrati neku evropsku utakmicu, dođete u situaciju da naše ekipe lagano gube. Ja vam sad kažem, ekipa Sloge nijednom neće izbaciti loptu iz igre. Danas je bilo potrebe za ulaskom masera dva puta u 90 minuta, a sigurno su ušli 7-8 puta. Sa druge strane, mi smo ekipa koja se time ne bavi, ne radimo takve stvari i sigurno dok sam ja trener, nećemo raditi, ali sigurno je da smetaju takve stvari u našoj ligi."

Već u srijedu, Dobojlije će u zaostaloj utakmici četvrtog kola odmjeriti snage sa Zrinjskim.

"Ulazimo u seriju teških utakmica, sa ekipama iz vrha, gdje imamo domaćinstvo Zrinjskom, pa kasnije gostovanje Željezničaru. Svjesni smo u šta smo ušli, znamo da neće biti nimalo lako, pokušaćemo da se oporavimo od ovog poraza i suprotstavimo se Zrinjskom najbolje što možemo. Oni su ipak najbolja ekipa u ligi, pokazali su se i u Evropi i biće izuzetno teška utakmica, ali jednostavno mora se igrati svaka utakmica i ne možemo birati mjesto i trenutak kada ćemo igrati."

Izvor: Facebook/Tuzla City

U prošloj rundi, tim Tuzla sitija je upisao težak poraz na gostovanju Veležu (4:0), ali je odmah u narednom meču pokazao karakter i popravio utisak, što je spomenuo i strateg tuzlanskog premijerligaša Dragan Jović.

"Odlično smo otvorili utakmicu, dali smo gol na vrijeme kako se samo poželjeti može. Ono što mene raduje je da je ekipa pokazala karakter poslije utakmice protiv Veleža u Gabeli, gdje smo prikazali katastrofalnu igru i ostvarili još gori rezultat. Poveli smo u prvom poluvremenu, u drugom smo svjesno prepustili inicijativu Slogi, koja je dominirala. I oni su kreirali šanse, mi smo svoje uspjeli da iskoristimo i na kraju smo zasluženo pobijedili. Možda je rezultat i malo previsok obzirom na dešavanja na terenu, ali u svakom slučaju naša pobjeda je zaslužena i svaka čast momcima na ovome što su prikazali večeras."

Kao i Dobojlije, i Tuzlaci će u srijedu odigrati jednu zaostalu utakmicu. Riječ je o okršaju sa Igmanom, u okviru treće runde.

"Treba prvo da vidimo kakvo je stanje sa rosterom. Nekoliko igrača nam je izašlo zbog nekih mikro-trauma, treba da vidimo prvo to, da napravimo jednu kvalitetnu analizu. Igman igra puno bolje nego što to pokazuju rezultati. Moramo kvalitetno da se spremimo i da što bolje odigramo tu utakmicu."