Ronaldu ponuđen najveći novac u istoriji fudbala! Dobio je ugovor iz snova, ali...

Kristijano Ronaldo želi da igra u Evropi i ništa mu ne mijenja planove, čak ni "bolesne" svote novca koje mu nude.

Izvor: Profimedia

Kristijano Ronaldo je čitavog ljeta pokušavao da ode iz Mančester junajteda, ali je na kraju na jedinu pravu ponudu ipak rekao "ne". Bez obzira na sva posrtanja Junajteda i to što klub ove sezone ne igra Ligu šampiona, Ronaldo nije želio da napusti Evropu pošto je ponuda stigla iz Saudijske Arabije gdje bi zaradio pravo bogastvo.

Portugalski mediji objavili su informaciju da je Al Hilal ponudio Ronaldu nevjerovatan novac, čak 242 miliona evra za dvije godine u Saudijskoj Arabiji, ali je na iznenađenje mnogih nekada najbolji igrač svijeta to i odbio.

Kristijano Ronaldo će tako ostati u Mančester junajtedu najmanje do zime, a promjene su moguće već poslije Svjetskog prvenstva u Kataru nakon koga će vjerovati objaviti da se povlači iz reprezentacije, dok bi poslije toga mogao i da izabere i neku od zemalja u kojoj se zarađuje dobar novac (Saudijska Arabija) ili "pravi brend" (SAD). Sve do tada, Ronaldo će pokušati da se nametne u Junajtedu i da pokaže Ten Hagu da griješi, međutim za sada mu to ne uspijeva.

Za njega su se tokom ljeta bojažljivo raspitivali Čelsi i Napoli, i na kraju su odustali od Portugalca, dok su svi ostali klubovi kojima je bio ponuđen odmah pobjegli glavom bez obzira.

Al Hilal iz Rijada je inače jedan od najvećih azijskih klubova i poznati su po dovođenju igrača "jakih imena". Tako su trenutno u timu igrači poput Lusijana Vijeta, Mateuša Pereire, Muse Marege, Andrea Karilja, Odiona Igala i drugih, dok bi bez ikakve sumnje Ronaldo bio najveći transfer u istoriji tamošnjeg fudbala.

(MONDO)