Svi ga gledali tokom minuta ćutanja, jer "mrzi kraljicu": Fudbaler iz grada britanskog masakra nije htio sa saigračima!

Irski fudbaler Džejms Meklin stavio je crni flor zbog smrti kraljice, kao i svi u timu, ali nije htio da zagrli saigrače. I na taj način je poslao poruku i skrenuo pažnju na sebe, nakon što godinama odbija da žali britanske vojnike i da poštuje britansku himnu.

Fudbaler iz Republike Irske, Džejms Meklin (33) stavio je na ruku crni flor u znak žalosti zbog smrti engleske kraljice, ali nije htio da stane uz saigrače iz Vigana na centru terena dok je trajao minut ćutanja u znak poštovanja prema Elizabeti Drugoj.

Svi na Ostrvu pratili su njegovu reakciju, jer je poznato da ne želi da stavi cvijet maka na dres i da žali smrt engleskih vojnika u ratovima širom svijeta. On je rođen u Deriju, u Sjevernoj Irskoj, baš u dijelu grada u kojem su šestorica muškaraca ubijeni na "Krvavu nedjelju" 1972. godine, kada su britanski vojnici masakrirali 26 nenaoružanih civila koji su protestovali protiv zatvaranja građana bez suđenja. Neki su ubijani dok su bježali od vojske, a neki dok su pomagali ranjenicima.

Navijači u Irskoj su mu spjevali pjesmu "Meklin mrzi je**nu kraljicu", a on je širom svijeta postao poznat po svom isključivom stavu da ne stavi cvijet maka. Neki ga više znaju po toj njegovog borbi nego po fudbalskoj karijeri. Trenutno igra u Čempionšipu, a nastupao je i za Sanderlend, Vigan, Vest Brom i Stouk. Takođe, za reprezentaciju Republike Irske je u posljednjih 10 godina odigrao čak 94 utakmice. Osim što odbija cvijet, on okreće i leđa britanskoj himni.

Ovako se u utorak odvojio od saigrača tokom minuta ćutanja:

Njegova reakcija na utakmici u utorak uveče se dugo iščekivala, a on se oglasio nakon smrti kraljice Elizabere.

"Osim ako ste nacionalista rođen i odrastao u Deriju ili bilo gdje na sjeveru Irske, onda nemojte da pretpostavljate ili da govorite u naše ime osim ako ste (engleski novinar) Migel Dilejni", napisao je on na Instagramu.

Taj novinar, inače urednik Indipendenta, prethodno je diskutovao da li je nošenje crne trake na ruci isto što i nošenje "cvijeta maka", koji u Engleskoj posmatraju kao znak poštovanja prema stradalim engleskim vojnicima - u svim ratovima.

Svakog novembra Meklin je u prvom planu jer odbija da stavi simbol tog cvijeta na dres, a 2015. je objasnio tu svoju odluku.

"Imam krajnje poštovanje prema onima koji su se borili i preminuli u oba svjetska rata, mnogi za koje znam bili su rođeni u Irskoj... Žalim zbog njihove smrti kao i svaka pristojna osoba i da je taj cvijet maka simbol samo za izgubljene duše u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu, nosio bih ga. Hoću da budem 100 odsto jasan i ovo morate da shvatite", rekao je on tada.

"Simbol cvijeta maka se koristi da se pamte žrtve i drugih sukoba poslije 1945. godine i tu taj problem počinje za mene. Za ljude iz Sjeverne Irske, kao što sam ja, a pogotovo za one iz Derija, gdje se dogodio masakr na 'Krvavu nedjelju' 1972, taj cvijet maka znači nešto sasvim drugo."

Zbog svog stava on je meta brojnih kritika, napada, ali i ozbiljnih prijetnji i uznemiravanja, o čemu je i javno govorio:

"Ostavlja mi gorak ukus u ustima... to što sam više uznemiravan od bilo kog igrača tokom svojih devet godina u Engleskoj. Bile su to prijetnje smrću, meci poslati u poštansko sanduče, rođendanske poruke, pisma... Ovo nije kuknjava da me neko sažali, već samo prosto pitanje - u čemu je razlika? Da li je u medijima nekad osuđeno to što je meni neko prijetio? Ne! Sasvim suprotno... Vidio sam i neke moje irske saigrače koji su kačili crni kružić na društvene mreže, da bi podržali anti-rasizam i da bi osudili diskriminaciju. Ponavljam, sa punim pravom! Da li je neko od njih ikad javno osudio diskriminaciju koju ja trpim? Da bude smješnije, ta diskriminacija se odnosi na njih. Da li jedna vrsta diskriminacije ima veći značaj od druge vrste diskriminacije? Rekao bih da sam zbunjen, ali je to pogrešna riječ, jer 'zbunjenost' znači da ne shvatate potpuno nešto. U ovom slučaju je sve potpuno jasno. Ako ne staneš iza nečega, pašćeš zbog bilo čega", dodao je Meklin.