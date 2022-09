Zvezda jedva dočekala da ga proda, a njemu pjeva cijeli stadion: Zbog Ohija su svi ustali! (VIDEO)

Ohi Omožuanfo već je postao miljenik navijača Brondbija.

Crvena zvezda prodala je Ohija Omožuanfa (28) dan pred derbi sa Partizanom. On je otišao u Brondbi i tamo je ekspresno postao miljenik navijača novog kluba. Već se predstavio golovima u Danskoj, sve to su fanovi znali da nagrade na sjajan način. Cijeli stadion je ustao i počeo da mu pjeva i aplaudira, odzvanjalo je "Ohi Omožuanfo, Ohi Omožuanfo". Čuo je i on to na zagrijavanju pa im je uzvratio pozdravom i na taj način se zahvalio na podršci.