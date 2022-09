Vidio sam Halandov gol i pomislio: Johan Krojf! Gvardiola zinuo kad je ugledao: To mogu njih dvojica i samo još jedan as

Španac oduševljen golom Erlinga Holanda protiv Borusije Dortmund.

Golgeter Mančester sitija Erling-Braut Holand postigao je gol protiv Borusije Dortmunda koji je menadžera "građana" Pepa Gvardiolu podsjetio na velikog Johana Krojfa. Španac je ugledao kako je Norvežanin akrobatski zatresao mrežu svog bivšeg tima i odmah se sjetio svog bivšeg učitelja i "fudbalskog oca" iz Barselone. Krojf je na taj način dao jedan od najčuvenijih golova u istoriji fudbala, akrobacijom u dresu Barselone protiv Atletiko Madrida. Ovako je izgledao taj gol:

"Ljudi koji me poznaju možda znaju koliki je uticaj Johan Krojf imao na moj život kao osoba, kao učitelj, kao mentor, trener, sve... Prije mnogo godina on je dao nevjerovatan gol na Kamp Nouu za Barselonu protiv Atletiko Madrida i bio je to gol sličan Halandovom. U trenutku u kojem je Erling postigao protiv Dortmunda, pomislio sam: 'Johan Krojf'. Bio je to veoma, veoma sličan gol. Bila je to nevjerovatna asistencija Žoaa (Kansela) i Erlingova završnica bila je izuzetna", rekao je Gvardiola.

Slične, akrobatske golove postigao je i još jedan as, sa kojim Gvardiola nikad nije bio u dobrom odnosu – Zlatan Ibrahimović. Šveđanin se nikad nije javno ustezao da otvoreno kritikuje Pepa i u knjizi je pisao o tome da nisu mogli zajedno u Barseloni, ali je Pep ovog puta istakao da ga Haland podsjeća na Ibru. Rekao je: "Pamtim i da je moj dragi prijatelj Ibrahimović imao sposobnost da stavi nogu 'na krov' i Erling je prilično sličan tome. Mislim da je to u njegovoj prirodi, elastičan je, fleksibilan i zbog toga ima mogućnost da i na taj način pošalje loptu u mrežu. Mislim da su mu majka i otac dali tu fleksibilnsot", rekao je Gvardiola o sinu nekadašnjeg igraču Mančester sitija Alfu Holandu.

Holand je tim golom donio "građanima" pobjedu, jer je u 84. minutu postavio konačnih 2:1 i zaokružio preokret poslije vođstva Nijemaca golom engleskog fudbalera Džudea Belingema u 56. minutu. Rezultat je izjednačio defanzivac Sitija Džon Stouns u 80. minutu, a onda je Holand izveo magiju i postigao svoj 13. gol u dresu engleskog tima – i to tek na devetom nastupu. S obzirom na to da je ovog ljeta došao iz Borusije Dortmund, Norvežanin se srdačno pozdravio sa svima u protivničkom timu, uključujući i trenera Edina Terzića, pod čijim je vođstvom nastupao u Njemačkoj.

