Ne smijemo ovako da griješimo, pobjeđujemo sami sebe! Milojević ljut zbog Zvezdinih kikseva

Crvena zvezda doživjela je poraz i protiv Trabzona u Ligi Evrope.

Izvor: RTS/Screenshot

Crvena zvezda je izgubila od Trabzona u Turskoj, u drugom kolu grupne faze Lige Evrope. Ekipa Miloša Milojevića mučila se, pravila velike greške i za njih bila kažnjena. O tome je nakon meča za TV Arena sport govorio trener crveno-bijelih Miloš Milojević.

"Mislim da nismo ušli u utakmicu kao što treba, bili smo daleko u svim situacijama, i ofanzivno i defanzivno. Ta dva gola koja smo primili su plod krupnih grešaka, koje ne smijemo da pravimo i sa 10 igrača nismo imali snage za podvig, ali utakmica mora da se igra 90 minuta i dvije nedjelje radimo na tome. Ako je fokus na mjestu, a ako nije... Pobjeđujemo sami sebe, iz utakmice u utakmicu", rekao je on za TV Arena sport.

Pred Zvezdom su još četiri utakmice u Evropi, ali trenutno stoji veoma loše, jer je poslednja na tabeli i nije osvojila ni bod u uvodna dva kola grupne faze. "Dok teoreotski postoji šansa borićemo se, ali moramo da shvatimo da Evropa ne prašta greške, da mora da postoji tim koji zna šta radi, da nema mjesta improvizaciji i da svaka improvizacija vodi u propast", dodao je vidno nezadovoljni Milojević.

"Postoje neke stvari koje u fudbalu moraju da se odrade uvijek. Prostori u kojima se lopta ne gubi, intenzitet u duelima, čuvanje igrača i svom šesnaesterci... To mora da bude jasno kao 'jedan i jedan su dva'. Bili smo kažnjeni iz takvih situacija, a ne mogu da kažem da su nas izigrali", rekao je trener crveno-bijelih na konferenciji za novinare.

"Nije samo Kangva imao žuti karton, igrač mora da ima odgovornost. Krivo mu je, izvinio se i ekipi i meni i morao je da bude oprezniji. Imao je uzlazni trend u utakmici, a da sklanjam igrača koji igra dobro i pravi prednost u veznom redu, nema logike. Da sam vidovit da sam znao šta će da bude, uplatio bih loto", rekao je on, pa govorio i o taktici.

"Desni bek? Naše opredjeljenje je prije svega da igramo s tri centralna beka, a danas nisam zadovoljan pozicioniranjem Erakovića jer je bio kao beka, a ne treba to da igra jer mu nije prirodno okruženje. Zašto Srnić prije Gobeljića? Jer profilno odgovara više njihovom Trezegeu i tu nije bilo problema dok je Srnić igrao, a poslije smo morali da jurimo i mijenjamo i to je bilo opredjeljenje. Imamo tri veoma dobra štopera, Trabzon nije dao golove iz igre, već iz naših igrača, ali moramo da usmjerimo i vezne igrače da dođu u šesnaesterac i da budemo opasniji. Mali Velja Nikolić je popunio šesnaesterac i dao je gol. To je model koji treba ponoviti, nije dovoljno jednom", izjavio je Milojević.

Crvena zvezda je od Milojevićevog dolaska 27. avgusta ostvarila samo dvije pobjede, a u posljednjih pet mečeva samo jednu - protiv Novog Pazara prošlog vikenda. Šampion Srbije je u problemu i brzo će morati da reaguje ako želi da sačuva trenutnu poziciju u Superligi i da se umiješa u borbu za plasman u drugu fazu Lige Evrope.