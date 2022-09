Bivši as Partizana pecnuo trenera Zvezde - "Nisu to vaše greške"

Nekadašnji fudbaler crno-bijelih nije bio saglasan sa Milošem Milojevićem.

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Turskoj od Trabzona (2:1), a osim pogotka Veljka Nikolića u samom finišu susreta ovo je bila veoma blijeda partija srpskog šampiona. Crveno-bijeli nisu uspijevali da stvore šansu protiv prvaka Turske iz prethodne sezone, dok se na drugoj strani terena odbrana mučila sa ofanzivnima Trabzona...

Prvi gol bio je veoma "jeftin" jer je Marek Hamšik ostao sam na drugoj strani, a drugi je došao nakon izgubljene lopte u opasnoj zoni i munjevite akcije fudbalera turskog kluba. Baš te detalje je u studiju RTS-a komentarisao Darko Tešović, nakon što je čuo izjavu Miloša Milojevića.

"Moram samo da napravim digresiju, iz dana u dan slušam od kolega kada pričaju da smo 'izgubili zbog svojih grešaka'. Ne, protivnik vas je natjerao da pogriješite. Greška je autogol Pavkova - nesmotrenost i greška igrača, a kada pogriješite u taktičkom dijelu, kada se igrač ne vrati gdje bi trebalo da bude u fazi odbrane i kada vam daju gol, ili kao u slučaju drugog gola gdje naprave pritisak na igrača sa loptom, pa je uzmu, pa brzom tranzicijom i pasom u dubinu to riješe za dvije sekunde. To onda nije greška da ste se vi pobijedili, već kvalitet protivničke ekipe koja vas je pritisnula i uzela vam loptu. Poenta je da Kanga u tom dijelu, crvene zone terena, ne smije da zadržava loptu i dribla, a kod ozbiljnih i pravih ekipa to se vrlo brzo kažnjava, vidjeli ste i kako", rekao je Darko Tešović, nekadašnji fudbaler Partizana.

Bio je to njegov komentar nakon što je Miloš Milojević istakao da je Crvena zvezda loše ušla u meč i sama sebe pobijedila. Bivši trener Radničkog iz Kragujevca, Mačve i Novog Pazara, a zatim pomoćnik Vladana Milojevića u Al-Ahliju i AEK-u nije saglasan sa mišljenjem trenera Zvezde.