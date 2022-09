Lacio vraća novac navijačima zbog blamaže: Svako ko je gledao katastrofu da se javi u klub!

Lacio poslije ubjedljivog poraza protiv Mitjilanda vraća novac navijačima koji su prisustvovali utakmici.

Izvor: Profimedia

Lacio je doživio potpunu katastrofu na gostovanju Mitjilandu, izgubio 1:5, a poslije povratka kući donio je odluku da vrati novac svim navijačima koji su putovali u Dansku.

"Lacio će nadoknaditi karte za meč Mitjiland - Lacio za svih 225 navijača koji su juče bili prisutni u Danskoj", objavio je klub iz Rima u petak uveče.

Tim Sergeja Milinković-Savića doživio je potpunu katastrofu iako je srpski internacionalac dao gol u Danskoj. Ipak, rezultat je u tom trenutku već bio 3:0 za domaćina i bilo je jasno da ekipa Mauricija Sarija nema šta da traži na tom gostovanju sa takvom igrom. I zbog blamaže klub je riješio da vrati novac onima koje je taj neuspjeh zabolio kao i igrače.

Kapiten Lacija Ćiro Imobile bio je utučen nakon debakla.

"Trener nam je rekao da će ponovo pogledati utakmicu. Iskreno, nije je ni on očekivao. Bio je to neočekivani poraz za nas i za navijače koji su došli ovako daleko da nas bodre. Htjeli smo da napravimo još jedan korak, da steknemo kontinuitet, ali nismo uspjeli. Ovo je snažan šamar koji ćemo analizirati, uprkos tome što imamo malo vremena, jer ćemo uskoro biti nazad na terenu. Posebno mi je žao navijača koji su putovali mnogo kilometara da bi bili ovdje. Veoma nam je žao. Pokušaćemo da im se odužimo dobrim nastupom na terenu. Sada moramo da podignemo glave, jer nemamo vremena da ih držimo spuštenim", rekao je on.