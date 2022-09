Trener Sarajeva dva puta poliven pivom u meču sa bivšim klubom!? "Nisam to zaslužio, ali valjda tako treba..."

Sadašnji strateg Sarajlija ostavio je veliki trag u klubu iz Mostara, ali mu navijači Veleža očigledno nisu oprostili prelazak na Koševo

Derbi utakmica 11. kola m:tel Premijer lige BiH između Veleža i Sarajeva završena je podjelom bodova (1:1).

Domaći su stigli do vođstva pogotkom Dženana Zajmovića u 57. minutu, izjednačenje (i bod) gostima donio je Ivan Ikić 18 minuta kasnije, ali poslije utakmice mnogo više će se pričati o obraćanju trenera bordo tima Feđe Dudića, koji je u izjavi poslije meča istakao da je dva puta poliven pivom na stadionu u Gabeli!

"Prvi put se to desilo kad smo postigli gol, a drugi sad na kraju. Mislim da to nisam zaslužio, ali valjda to tako treba... Mislim da to nisam zaslužio kao neko ko je donio mnogo radosti navijačima Veleža, uz vrijeđanje majke, žene...", istakao je Dudić, kojem navijači Veleža nisu oprostili odlazak iz kluba u prelazak u Sarajevo.

"Možda ne mogu da oproste, ali nemoj vrijeđati... Sramno", istakao je vidno razočarani Dudić.

