Mbape bojkotuje reprezentaciju Francuske: Pričaju da je bahat i razmažen, a on pravi novi problem - neće se pojaviti!

Kilijan Mbape će tokom naredne sedmice nastupati za selekciju Francuske, ali ni ovog puta neće biti dio marketinških obaveza.

Izvor: Profimedia

Nastavlja Kilijan Mbape da iznova pravi probleme! Ovoga puta ne u Pari Sen Žermenu, gdje je imao i sukob sa Nejmarom, ali i gdje je kinjio saigrača Ašrafa Hakimija. Sada se radi o reprezentaciji Francuske, a tamošnja fudbalska federacija (FFF) dobila je novu glavobolju.

Mbape je odlučio da u utorak neće prisustvovati zvaničnom fotografisanju s nacionalnim timom, zbog odbijanja FFF da promijene dogovor oko prava na lik igrača i drugih marketinških obaveza.

Kako javlja "L'Ekip", Mbape se neće fotografisati sa ekipom uoči Svjetskog prvenstva, zbog toga što nije došlo do dogovora između igrača i njegovih agenata sa FFF. Oko ove teme je već bilo kontroverzi u martu, a sada se sve nastavlja.

Mbape i dalje bojkotuje marketinške operacije reprezentacije Francuske koje one imaju sa sponzorima tima. On neće da bude dio kampanji sa određenim brendovima, a navodno se to posebno odnosi na one koje se tiču kladionica i kompanija koje se bave brzom hranom.

Zvijezda PSŽ-a je još tada tvrdila da se fotografije i materijali određenih igrača daleko više koriste nego nekih drugih igrača, aludirajući tu da se najviše iskoriščava lik onih najpoznatijih igrača, u koje i on sam spada. Sada će FFF pokušati da nađe neko brzo rješenje sa Mbapeom, ali čini se da to neće biti tako jednostavno. Kilijan želi da se daleko više pita nego do sada...