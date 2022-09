Murinjo postao reper! Legendarni trener se pojavio u spotu poznate zvijezde - izgovorio je samo jednu rečenicu! (VIDEO)

Žoze Murinjo našao se u novom sportu poznatog repera Stromzija.

Žoze Murinjo pravi šou gdje god se pojavi. Na terenu, na konferenciji, nije važno gdje, važan je on. Tako je ponovo gospodin Specijalni bio u centru pažnje, ovog puta u sportu poznatog repera Stormzija (Stormzy). Pojavio se u njegovoj novoj pjesmi.

U sportu za numeru "Mel made me do it" se portugalski stručnjak pojavljuje i to tako što stavlja ruku preko usta u znak tišine. U isto vrijeme se u pozadini čuje jedna od njegovih čuvenih rečenica koju je rekao na jednoj od konferencija za medije.

"Bolje da ne pričam, ako budem rekao nešto, biću u velikoj nevolji", izgovorio je Murinjo na snimku. Neposredno prije djela u kome Murinjo izgovara to, čuje se reper Stormzi kako izgovara "Preferiram da ne pričam, kao Žoze". Poslije svega je Portugalac priznao da je uživao. "Bilo je baš zabavno, super sam se proveo na snimanju", kazao je on.

Oficijalni snimak postavio je na svom "YouTube" kanalu i već ima milion pregleda, dok je društvenim mrežama ima nekoliko miliona već. Na kratkom klipu na Tviteru klip je pogledalo preko sedam miliona korisnika. Nema dileme da je trener Rome ponovo uspio u onome što je želio. Opet je u centru pažnje.

