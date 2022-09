Ne pomišljajte da će FK Partizan to dozvoliti! Oglasio se Miloš Vazura - nećemo da ćutimo o ovome

Generalni direktor crno-bijelih govorio je o izborima u sportskom društvu i otkrio šta znači odluka o "uslovnom istupanju" FK Partizan iz JSD Partizan.

Generalni direktor Partizana Miloš Vazura obratio se javnosti povodom dešavanja u sportskom društvu Partizan i potvrdio je poruku skupštine da Fudbalski klub Partizan uslovno napušta JSD."Da pojasnimo, stvarno se desilo - nije pitanje da li će se to desiti, već se desilo. Održana je redovna skupština FK Partizan, usvojeni su izvještaji i jedna od tačaka bila je 'Izvještaj predsjednika kluba o situaciji u sportskom društvu Partizan'. On je ujedno predsjednik fudbalskog kluba i dalje jedini legitimni i legalni predsjednik. U saopštenju jasno piše da je Skupština FK Partizan kao najviši organ kluba donijela odluku da FK Partizan uslovno istupa iz članstva JSD Partizan i da odluka stupa na snagu preventivno", rekao je Vazura za "Sputnik", pa u programu pročitao taj kompletn pasus saopštenja Fudbalskog kluba Partizan od četvrtka.

Šta to znači "uslovno istupa"? "Jasno piše... Fudbalski klub mora sebe da zaštiti. Na zakazanu skupštinu sportskog društva sam donio papire, kada je gospodin Ostoja Mijailović htio da uzme ovlašćenje Streljačkog kluba Partizan, ali ja mu nisam dao i donio sam to ovlašćenje sa sobom ovdje. Sva ovlašćenja svih klubova su tu i prisustvovali su Skupštini zakazanoj u prostorijama FK Partizan. Jasan je poziv gdje se održava, ona ne može da se održava u kafiću, u drugom klubu i da može da je vodi samo aktuelni predsjednik, koji je otvara i zatvara", rekao je Vazura.

Generalni direktor crno-bijelih je potom komentarisao dešavanja na dan skupštine poslije koje je predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović upisan u Agencijiu za privredne registre kao zastupnik sportskog društva i naveo je da streljački, gimnastički, šahovski klub nisu imali legitimno ovlašćene predstavnike. "Ja ove ljude ne poznajem, to su advokati koji nemaju veze sa klubovima. Moje pitanje ljudima iz klubova je - zašto oni nisu došli? U čemu je problem? Jer znamo da su vršeni strahoviti pritisci".

Vazura je se osvrnuo i na podnijete krivične prijave.

"Šta je zbunilo javnost? Što smo mi podneli krivične prijave - to je taj upis u APR. Zapisnik sa skupštine je tu. Vi ste prisustvovali, izašli i završena je sjednica. Ako ste prisustvovali, dali svoje potpise, ostavili ovlašćenja, nisu imali po dva ovlašćenja, već po jedno. Tražili su da im vratimo, ali služba sportskog društva nije vratila... Mi smo obavijestili APR da ne smiju da prihvate nikakve promjene, ali je za 17 minuta neko uspio da se upiše u APR, i pored upozorenja sportskog društva i sa obrazloženjem da ne ulaze u to da li su dokumenti verodostojni. Sve smo napisali u krivičnoj prijavi, nešto od toga je rekao i predsjednik Milorad Vučelić".

Vazura je najavio da je Fudbalski klub Partizan dovoljno jak da istraje u borbi i za klub i za stadion. "Nemojte da mislite da će fudbalski klub dozvoliti išta od toga, fudbalski klub je dovoljno jak da ne dozvoli ništa od toga. Niko neće moći da bilo šta privatno rukovodi stadionom i sve što je finansirano u posljednjih 30 godina finansirao je fudbalski klub, on je taj koji stadion najviše koristi i normalno je da mi plaćamo sve to, ali nećemo dozvoliti da se kriminalizuje sportsko društvo".

Upitan da li Ostoja Mijailović kao zastupnik kluba upisan u APR-u može da raspusti skupštinu Fudbalskog kluba Partizan, Vazura je rekao da ne može. "Zbog svih spekulacija u medijima, a vidim da je i sam gospodin Mijailović rekao da može da smijeni svaku upravu sportskog društva, poručujem da naravno da ne može. Neko mora da grubo krši taj statut, da se ne organizuje skupština da bi to uradio. Mi smo htjeli da zaštitimo naš sportski sektor i izašli smo sa ovim, da se ne bi u medijima više spekulisalo 'Doći će ovaj, doći će onaj', ne znam ko.... Dakle, mere moraju da budu kršene mjere, da klub bude u blokadi i da to traje duži period. Ne može da se raspusti skupština FK Partizan, već može da se uvede privremena mjera na ovlašćeno lice, koja prestaje sazivanjem nove skupštine. Da bismo to izbjegli, sazvali smo redovnu skupštinu i 36 delegata je glasalo...".

Vazura je naglasio da nije u toku borba za Fudbalski klub Partizan.

"Ovo nije borba za Fudbalski klub Partizan, on je stabilan i u januaru 2022. je imao izbornu skupštinu i njen mandat traje do januara 2027. Bila je to vanredna, sada je bila redovna skupština... Ima zanimljiva stvar, a mislim da će biti još zanimljivije, kako su se upisali u APR i na koji način su se upisali, da su sva dokumenta koji su podnijeli i isprave lažni i sljedeće nedjelje će ljudima i javnosti biti jasno kako su se upisali, ostavimo to za ponedjeljak i utorak, da ne izlazimo bez dokaza, ali biće organizovana konferencija za novinare početkom nedjelje i nećemo da ćutimo po ovoj temi", dodao je Vazura.

