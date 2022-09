Brazil neće osvojiti Svjetsko prvenstvo? Evo zašto će morati da se zabrinu!

Kaže se da je istorija učiteljica života, a ako se ona bude ponavljala kao i na prethodnim Mundijalima, onda Brazil neće slaviti u Kataru. Ipak, pitaju se nešto i Nejmar i ekipa...

Izvor: Profimedia

Liga nacija se polako bliži svom kraju. Reprezentacija Hrvatske je osvojila svoju grupu u A diviziji ispred svjetskih prvaka Francuske, kao i selekcija Danske i Austrije, pa će narednog ljeta igrati za 14.000.000 evra i veliki trofej. Na fajnal-for Lige nacija se plasirala i Holandija pobjedom nad Belgijom 1:0, a taj rezultat bi mogao da ima velikog uticaja na predstojeće Svjetsko prvenstvo.



Makar, ako se pogleda u istoriju - jer ovaj poraz Belgije znači da će selekcija Brazila dospjeti na prvo mjesto FIFA rang liste bez obzira na njihove rezultate. A nikada u istoriji se nije desilo da prvi na FIFA listi i osvoji Mundijal!

Ostalo je još nešto malo manje od dva mjeseca do utakmice Srbija - Brazil na stadionu Lusail u Kataru, kada će početi Svjetsko prvenstvo za "orlove" i "selesao". Ali za one sujevjerne, Brazilci nipošto nisu dobili dobru vijest pred taj turnir.

Brazil očekuje prijateljski meč protiv Tunisa, ali šta god da se desi, na narednoj FIFA rang listi (i posljednjoj pred Mundijal), upravo će oni zasjesti na vrh tabele. To će za mnoge biti i ispravan ishod, imajući u vidu da je Belgija dugo bila prvoplasirana iako nijednom do sada nije stigla do nekog velikog rezultata.

Ali istorija je neumoljiva. Ekipa koja je na Svjetsko prvenstvo došla kao lider FIFA rang liste, nikada nije bila šampion. Možda Brazil baš ove godine uspije da prekine tu tradiciju i prišije šestu zvjezdicu iznad grba osvajanjem Mundijala. Ali možda ovo bude i dobra vijest za Srbiju i selekciju Dragana Stojkovića u borbi za plasman u nokaut fazu turnira u Kataru...

/Evo kako izgleda stadion Lusail na kom će se igrati meč Srbija - Brazil/

