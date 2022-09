Srbija ima bisere - najbolji strijelac Evropskog prvenstva i čudo iz Prve lige: Englezi pišu o njima, svi ih cijene!

Fantastične igre tokom ljeta dvojice mladih srpskih fudbalera "pogurale" su ih među najtalentovanije na svijetu u svom uzrastu.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije trenutno je jedna od najmoćnijih u Evropi - vidjeli smo to i sinoć protiv Norvežana - a sudeći po tome koliko su cijenjeni srpski talenti, svijetla je i budućnost. Prestižni Gardijan sastavio je svoju listu od 60 najvećih talenata svijeta, a tu je bilo mjesta i za dvojicu srpskih igrača. Među najboljima u svom godištu su vezni fudbaler Crvene zvezde Jovan Šljivić i napadač Vojvodine Jovan Milošević.

Njih dvojica privukli su pažnju ovog engleskog sajta, a kratke opise o njima napisao je hrvatski novinar Aleksandar Holiga. On se uglavnom dotakao njihovih igara u prethodnom periodu, pošto su obojica igrača bili mladi reprezentativci Srbije na veoma uspješnom Evropskom prvenstvu. Pod komandom Radovana Krivokapića fudbaleri do 17 godina stigli su do polufinala, a nekoliko pojedinaca ostavilo je impresivan učinak.

Među njima su i dva pomenuta momka, koji su na pravi način nastavili da se razvijaju i nakon turnira odigranog početkom ljeta. Obojica su nakon toga zakoračili u seniorski fudbal - Milošević povremeno dobija šansu u prvom timu Vojvodine, dok je Zvezda Šljivića poslala u Grafičar i učinila ga jednim od najinteresantnijih igrača Prve lige Srbije. Pa, da ih predstavimo malo detaljnije...

Jovan Šljivić - Brzina, dribling u trku i borba protiv jačih!

Iako će tek za nekoliko nedjelja proslaviti 17. rođendan, u Crvenoj zvezdi su procijenili da je vrijeme za seniorski fudbal. Jovan Šljivić bio je mnogo bolji od konkurencije u mlađim kategorijama, pa je sasvim logična odluka bila njegovo prebacivanje u Grafičar, gdje mora da se bori protiv fizički snažnijih igrača. Iako bi upravo nedostatak mišićne mase mogao da bude najveći problem tinejdžeru koji ulazi u svijet odraslih i veoma tvrdu Prvu ligu Srbije, kod Jovana to nije bio slučaj. Mladi vezni fudbaler koji igra i po krilu odlično se snašao i poslije devet kola već ima četiri postignuta gola.

Za privikavanje na seniorski fudbal kod njega su presudan uticaj imali brzina i kreativnost, a Jovan Šljivić je od onih igrača koji driblaju i trče istovremeno. Defanzivcima stvara mnogo problema svojom kreativnošću i tehničkom nadmoći, pa nije rijedak slučaj da na terenu pronalazi rješenja koja protivnički igrači uopšte ne očekuju. Zato se već u prvih nekoliko mečeva profilisao kao jedan od najboljih igrača Grafičara, trenutnog lidera Prve lige Srbije.

Istina, ogradio se Aleksandar Holiga tokom pisanja o njegovim kvalitetima. Istakao je hrvatski novinar da Šljivić nije "najsigurnija opklada" u ovoj generaciji Srbije, ali da je najuzbuljiviji za gledanje. I to je sigurno tačno, ako imate priliku da gledate mladog ljivića kako "pleše" na mjestu centralnog veznog ili po boku, poželjećete još jednom da platite kartu da ga vidite. Sad je samo bitno njegovati njegovu fudbalsku prefinjenost...

Jovan Milošević - Heroj reprezentacije, debitovao u Superligi!

Tokom Evropskog prvenstva za igrače do 17 godina Milošević je bio najbitniji igrač Srbije. Postigao je po gol na svakom od pet mečeva tokom turnira i tako bio jedan od glavnih razloga zašto je Srbija igrala u polufinalu. Nakon toga je i Vojvodina vidjela šta ima u svojim redovima. Iako su ovog ljeta obavili veliki posao na tržištu i doveli nekoliko kvalitetnih igrača u ofanzivi, Novosađani su našli mjesta za Miloševića.

Ove sezone je na četiri meča ulazio sa klupe u Superligi Srbije. Dobio je malo minuta na terenu, ali to je tek korak u njegovom odrastanju. Za prvu sezonu u kojoj ima šansu da osjeti seniorski fudbal, Miloševiću je bitno da se oslobodi i da ne igra pod pritiskom protiv starijih i znatno iskusnijih fudbalera. Taj proces će mladi napadač morati da prolazi postepeno, a i sam je svjestan toga.

"Treneri su tražili od mene da se privikavam različitim ulogama, to je imalo uticaj na mene", rekao je Milošević jednom prilikom o svojoj igri.

Na fudbalskom terenu on je klasična devetka, prijetnja u vazduhu i golgeter koji posao završava sa obje noge. Pored toga, impresivan je u defanzivnim kretnjama i pritisku na rivala, a veliki plus u igri mu je kretanje bez lopte. Visok je preko 190 centimetara i izuzetno je pokretan za napadača takve konstitucije.