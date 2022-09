Navijači skandirali "UEFA mafija", klub kažnjen! Poslije haosa stiglo saopštenje - traže od njih da plate!

Navijači Helsinkija napravili su haos na utakmici Lige Evrope, pa klub traži da oni plate kaznu.

Skandirali su "UEFA mafija", klub je za to kažnjen i sada od navijača traži novac! Sve to dešava se u Helsinkiju. Finskom klubu koji ne želi iz svog budžeta da troši novac zbog ponašanja publike, pa je zato tražio od onih koji su napravili problem da to riješe i da pomognu klubu.