Klopa ništa ne razumijem! Liverpul ga platio 100 miliona evra, a napadač otkrio problem: "Odmah se obraćam saigračima"

Urugvajski napadač priznao je da ima veliki problem u komunikaciji zbog jezičke barijere...

Izvor: Profimedia/Twitter/screenshot/LFC

Darvin Nunjez ne razumije Jirgena Klopa. Liverpul je platio Benfiki 100 miliona evra za njegov transfer, sa sve uključenim bonusima, a on još uvijek nije naučio engleski jezik u dovoljnoj mjeri da razumije instrukcije trenera. Zbog toga su tu saigrači koji znaju španski, pa mu pomažu u prevodu svega toga. Poput Tijaga Alkantare, Roberta Firmina, Fabinja...

Priznao je to i sam poslije pobjede u Ligi šampiona protiv Rendžersa (2:0). Otkrio je da i dalje ne razumije šta njemački trener priča u pripremi meča, razgovoru u svlačionici i slično. Izgleda da će morati da radi mnogo i na komunikaciji kako bi se što brže uklopio u tim. Za sada mu ne ide baš najbolje, što se vidi po slabijem učinku koji ima u engleskom timu, promašajima, pa i crvenom kartonu.

"Da budem iskren, ne razumijem Klopa kada priča. Čim završi, pitam saigrače šta je rekao i oni mi to prevedu. Ipak, smatram da je prilično jasan kada je u pitanju igra i ono što traži od nas na terenu. Što se mene tiče, ponekad sam previše neodlučan. Nemam dovoljno samopouzdanja, ali što više budem trenirao i igrao to će da dođe na svoje. Saigrači mi stalno pričaju da budem smiren i da ne brinem, da mi oni čuvaju leđa", rekao je Nunjez za kolumbijski "ESPN".

Klop je poslije slabog starta sezone i dosta kikseva odlučio da promijeni i formaciju, pa je tako igrao znatno ofanzivnije, umjesto "4-3-3" promijenio je na "4-2-3-1" sa Darvinom kao najisturnijim igračem. Iza su bili Mohamed Salah, Luis Dijaz i Diogo Žota. Ista formacija mogla bi da bude i u derbiju kola Premijer lige protiv Arsenala u nedjelju.

"Mogli smo da vidimo kako su se momci u napadu odlično kretali i dobro sarađivali zajedno. S obzirom na to da smo na samo jednom treningu to uvježbavali, dobro je izgledalo. Nikada prije to nismo radili. Svi su mogli da vide kakav je Darvin napadač i koliko često se nalazi u dobrim situacijama i toga će biti još kako sezona bude odmicala", jasan je Klop.

(MONDO)