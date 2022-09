Zašto ne igra za reprezentaciju? Stvarno hoćete to da čujete!? Klop podigao ton - Ako kažem iskreno, imaćete naslove!

Jirgen Klop govorio o tome zašto jedan od njegovih najboljih igrača nema mjesta u engleskoj reprezentaciji

Desni bek Liverpula Trent Aleksander-Arnold (23) za neke ljubitelje fudbala je najbolji na svijetu na svojoj poziciji, ali ipak nema mjesta u reprezentaciji Engleske. Selektor Geret Sautgejt mu ne vjeruje ni kad njegov tim igra loše i ne pobjeđuje kao u ovogodišnjoj Ligi nacija, pa su mnogi u čudu da za defanzivca "Redsa" nema mjesta ni pod razno.

Dok Sautgejt vjeruje na tom mjestu Risu Džejmsu iz Čelsija, Aleksander-Arnold posljedni put je igrao za Englesku 4. juna protiv Mađarske, pa je pet mečeva odgledao sa klupe ili čak sa tribina. Novinari su zbog takve situacije htjeli da čuju komentar Jirgena Klopa i on im je zauzvrat očitao lekciju, izbjegavši odgovor.

"Da li zaista hoćete da otvorite tu 'kutiju'? Zaista to mislim. To što pravite velike priče od ovakvih stvari je jedan od velikih razloga zbog kojih tim ne može da se pripremi kako treba. Ako me pitate za iskreno mišljenje, stvorićemo naslove od toga. To je jasno. Hoćete to? Ako hoćete da igraju dobro na Svjetskom prvenstvu, onda nemojte da to 'kuvate' da postane prevruće. Vidim da je reprezentacija Engleske pod malim pritiskom, jer ne igraju svojim punim kvalitetom u ovom trenutku, ali je očigledno da je moguće da se to dogodi na Svjetskom prvenstvu. Ako hoćete da to imate, dobre priče sa negativnim naslovima, radite na tome. Ako želite da malo više pružite podršku, onda radite na tome. Pustite ih da rade posao, a poslije toga ih kritikujte", rekao je Nemac.

Selektor Engleske Sautgejt govorio je poslije burnog remija protiv Njemačke na Vembliju (3:3) zašto u timu nema mjesta za Aleksandra-Arnolda. "To nema nikakve veze sa Svjetskim prvenstvom. Imamo četiri desna beka izvanrednog kvaliteta. Kiran Tripije igra izuzetno dobro i Ris Džejms je jedan od najboljih u ligi. Znamo da je Trent veoma, veoma dobar fudbaler i zato smo ga odabrali u ovaj tim", rekao je on. Ipak, poslije svega, ostaje potpuno nejasno zašto takav igrač nema mjesta u reprezentaciji.