Zvezda predstavila novog napadača - "Bekam" obukao devetku: Sa 17 godija razbijao u Prvoj ligi, sad hoće u prvom timu!

Talentovani fudbaler konkurisaće za tim Miloša Milojevića u narednom periodu.

Izvor: MN PRESS

Usred sezone, fudbalski klub Crvena zvezda dobio je pojačanje! Sa prvotimcima kluba u narednom periodu radiće jedan od najtalentovanijih izdanaka omladinske škole, Jovan Mijatović (17) - napadač koji je na početku sezone zablistao u dresu Grafičara. Crvena zvezda odlučila je da ga prekomanduje u prvi tim, pa bi do kraja jesenjeg dijela on mogao da dobije i prve minute u seniorskom timu aktuelnog šampiona Srbije.

Inače, riječ je o 180 centimetara visokom napadaču koji je na prvih osam mečeva u Prvoj ligi Srbije postigao čak pet golova za Zvezdinu filijalu. Bio je to samo nastavak njegove fantastične forme iz omladinskih dana, a u klubu se nadaju da bi Jovan, koji od dječačkih dana nosi nadimak "Bekam", može da zablista i u seniorskom pogonu.

Podsjećamo da je Crvena zvezda u ljetnom prelaznom roku izvršila kompletan remont u napadu. Pozajmica je istekla Loisu Dioniju, dok su Ohi Omoižuanfo i Milan Pavkov prodati, a na njihova mjesta stili su Aleksandar Pešić i Kalifa Kulibali. Sa njima dvojicom za minute bi mogao da se bori i najtalentovaniji dječak iz Zvezdine generacije '05, napadač koji je u mlađim kategorijama podjednako uspješno igrao i kao krilo.

"Velika je čast i privilegija dobiti poziv za prvi tim sa svega 17 godina. Zvezdino sam dijete, ovdje sam od pjetlića i znam koji su zahtjevi kluba. Na meni je da nastavim da radim još više, da slušam starije i kada dobijem šansu da dam sve od sebe da ostavim što bolji utisak. Prija mi i 'devetka' na leđima, ne smatram da je to dodatni pritisak, već samo znak da u klubu vjeruju u moj talenat. Zahvalio bih se i Marku Neđiću, kao i Grafičaru, jer su me partije u dresu Zvezdine filijale preporučile za prvi tim. Naravno, zahvalnost i svim trenerima iz Omladinske škole sa kojima sam imao priliku da sarađujem, jer sam od svakog naučio nešto. Sljedeći cilj je da debitujem za Crvenu zvezdu, potom i da postignem gol, otrčim do sjevera, pa zaigram u derbiju, Evropi, sve po redu", rekao je mladi fudbaler.

Ovako su crveno-bijeli predstavili svog novog napadača: