Ne pravite halabuku, viđao sam i bolje njegove mečeve: Trener Zvezde opet pohvalio igrača - "Shvatio je neke stvari..."

Crvena zvezda u nedjelju dočekuje Spartak iz Subotice, a još uvijek se sumiraju i utisci viđenog u pobjedi protiv Ferencvaroša.

Izvor: YouTube/FK Crvena zvezda

Fudbaleri Crvene zvezde su u sjajnom raspoloženju! Nakon što su u četvrtak uveče potpuno razbili mađarski Ferencvaroš u trećem meču grupne faze Lige Evrope 4:1 i tako se stavili u daleko bolju poziciju u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja.

Ali sada je vrijeme za nove izazove. Crvena zvezda u nedjelju dočekuje Spartak (15.30) na stadionu "Rajko Mitić", a trener Miloš Milojević ističe da je upravo domaći šampionat prioritet za njegove pulene.

"Nama je prvenstvo prioritet, to smo pričali i prije utakmice protiv Ferencvaroša. Isti cilj ostaje i sada. Prioritet jedan, dva i tri je domaće prvenstvo. Evropa je 'bonus' takmičenje koje volimo da igramo, a kada igramo volimo i da pobijedimo. Neće biti problema, mislim da je pobjeda protiv Ferencvaroša podigla samopouzdanje ekipi. Da bi se to produžilo, moraju da nastave da igraju tako. Obaveza je da ih motivišemo za to", počeo je Milojević.

Mnogo priče poslije meča protiv Ferencvaroša bilo je posvećeno defanzivcu Marku Gobeljiću, koji je pružio odličnu partiju.

"Shvatio je da mu vjerujemo, a kada igrač dobije povjerenje od stručnog štaba i saigrača onda pruži maksimalnu partiju i iznad toga. Ne treba od toga praviti halabuku, gledao sam ga kada je igrao i bolje utakmice. Treba da zadrži taj kontinuitet i vjeruje u to što radi kako bi sve bilo na svom mjestu."

Kako kaže, crveno-bijeli nemaju taj luksuz da mogu da se opuste pred dolazak Subotičana.

"Spartak je ekipa koja je skoro promijenila trenera, znamo njihove kvalitete i mane. Ne dolaze sa pozitivnim trendom, ali to nas ne uspavljuje, već nam daje motiv da krenemo jako od prvog minuta i pokažemo da smo bolji. Svako opuštanje je do sada bilo kobno. Kažnjavale su nas ekipe iz jednog šuta ili prekida, tako da nemamo prostor za preveliko opuštanje. Što se tiče Borjana, on je danas odlično, vidjećemo kako to sutra izgleda. Nije to bio nikakav veliki problem, malo je osjećao zategnuće u vratu nakon prespavane noći, vjerovatno jastuk", zaključio je Miloš Milojević.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!