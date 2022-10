Kada sam čuo "Gobelja, Gobelja", htio sam nazad na teren! Zagrlio Vujadina Savića i naježio se - on me je spremao za ovo

Defanzivac Crvene zvezde Marko Gobeljć bio je jedan od važnijih igrača crveno-bijelih u pobjedi protiv Ferencvaroša. Odigrao je najbolji meč u sezoni i za to su ga pohvalama nagradili i trener i navijači.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bek Crvene zvezde Marko Gobeljić (30) loše je igrao na početku sezone, ali je trener Miloš Milojević verovao u njega i on mu je uzvratio za to odličnim nastupom u pobjedi Zvezde protiv Ferencvaroša. Bio je "svuda" na terenu, istakao se i defanzivnim i ofanzivnim doprinosom i pokazao da izlazi iz loše forme. Poslije utakmice, trener Milojević ga je branio, a Gobeljić je slavio sa navijačima ispod sjeverne tribine, koja mu je skandirala.

"Naježio sam se, ali to je ono što je najveća zvezdaška snaga. Svi smo kao porodica, međusobno se poštujemo i podržavamo. Kada sam čuo 'Gobelja, Gobelja', osjetio sam se kao da mogu još dvije utakmice da odigram, umor je prestao da postoji", rekao je emotivno Gobeljić, a prenio klupski sajt.

U trenucima slavlja na atletskoj stazi, kraj njega je bio bivši saigrač, a sada pomoćni trener u stručnom štabu Crvene zvezde, Vujadin Savić. "Znači mi Vujadinovo prisustvo. Bili smo zajedno u karantinu, razgovarali o tome kako treba da igram i gdje da stojim na terenu. On zna da me motiviše i spremi za meč, tako da mi je veoma drago što je u stručnom štabu", dodao je dugogodišnji "univerzalac" tima sa stadiona "Rajko Mitić".

Komentarišući utakmicu i ubejdljivu pobjedu, Gobeljić je rekao da je ekipa od starta izašla na teren odlučna da pokaže šta može.

"Stručni štab je odlično pripremio utakmicu, igrači su to na terenu sproveli u djelo i izuzetno sam srećan zbog toga. Drago mi je što sam odigrao dobro, sve to znači za samopouzdanje i nadam se da ću u narednim mečevima biti sve bolji", rekao je Gobeljić.

Utisak Zvezdinog defanzivca je takav da je sve ukazivalo na pobjedu crveno-bijelih:

"Od samog starta se osjetila pozitivna energija sa tribina. Prepoznali smo to na terenu i kao da smo znali da ćemo da pobedimo. Nismo očekivali da to bude ovako ubedljivo, ali to je fudbal. Sada nas očekuje utakmica u prvenstvu, pa praktično revanš protiv Ferencvaroša. Svaki meč je bitan, tako da želimo već u nedelju da pobedimo Spartak, jer nam je cilj da naredne sezone igramo Ligu šampiona".