Miloš Milojević brani Marka Gobeljića: Dao je gol Bufonu, može on!

Trener Crvene zvezde objasnio situaciju na poziciji desnog beka.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda upisala je veliku evropsku pobedu u trećem kolu grupne faze Lige Evrope - Ferencvaroš je ubjedljivo savladan u Beogradu (4:1), a među herojima se našao i Marko Gobeljić. Defanzivac čija je partija malo ostala u sijenci impresivnih nastupa Gelora Kange i Strahinje Erakovića bio je tema na konferenciji za medije.

Trener crveno-bijelih Miloš Milojević govorio je o kvalitetima Marka Gobeljića, koji je prethodnih sezona često bio osporavan. Sada je dobio podršku od šefa stručnog štaba, koji je podsetio na njegov gol Đanluiđiju Bufonu, ali i istakao da može da igra na evropskom nivou u Zvezdinom dresu!

"Ne mogu sada da odlučim, ali naš prirodni desni bek je Gobeljić. Mnogi nisu vejrovali, ja jesam, on je ipak jedan od igrača koji su dali gol Bufonu. Ali kada vi sto puta njemu kažete da nema pojma, on povjeruje da nema pojma. Ima fiziku na evropskom nivou. Znam Crvenu zvezdu, znam Srbiju i sada mora ovo da ponovi. Njegova priroda je takva da mu treba prostora i to je nešto što je naš disbalans u Srbiji i Evropi. Znam tačno šta on može", jasan je trener Zvezde.

Tokom ove sezone Gobeljić nije stalno bio u prvom planu. Crvena zvezda je na mjestu desnog beka eksperimentisala i sa mladim Nikolom Stankovićem, a Strahinja Eraković često se nalazio baš uz aut-liniju. Podsjećamo, u finišu prethodne sezone Gobeljić je bio tek treća opcija - iza Kristijana Pičinija i Milana Gajića koji su ljetos napustili klub.