Monako se spremio za opsadu "Delija", crveno-bijeli će preuzeti grad: Zbog navijača Zvezde pomjeren meč Evrolige!

Navijači Zvezde okupiraće Monako i ostati u gradu dva dana!

Izvor: MN PRESS

Trebalo je Crvene zvezde 3. novembra da igra dvije utakmice u Monte Karlu u razmaku od samo 15 minuta, ali se to neće desiti. Rasporedi Evrolige i Lige Evrope su se praktično podudarili i u četvrtak 3, novembra je trebalo da fudbaleri igraju od 18:45 na stadionu, a košarkaši u 19:00 u hali u Monte Karlu.

Ipak, na zahtjev Monaka došlo je do pomjeranja, pa će tako košarkaši u dvorani "Gaston Medesin" igrati u petak od 21 čas. To je urađeno jer se očekuje ogroman broj srpskih navijača na oba meča, tako da ne bi došlo do nekih problema u gradu u Monte Karlu će crveno-bijeli igrati u dva dana.

Što se tiče Lige Evrope meč fudbalera dva crveno-bijela tima mogao bi biti i odlučujući jer je duel posljednjeg kola grupne faze, dok će Vladimir Jovanović dan kasnije igrati sa ekipom Saše Obradovića koja je na startu Evrolige ubjedljivo savladala novog evroligaša Virtus. Dakle situacija će biti sljedeća:

3. novembar, 18:45 FK Monako - FK Crvena zvezda

4. novembar, 21:00 KK Monako - KK Crvena zvezda

