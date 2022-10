Mašina za projektile u Evropi: Krasnodar, repriza i još osam strašnih golova Kange! (VIDEO)

Crvena zvezda na krilima strašne partije Gabonca Gelora Kange stigla do velike evropske pobjede

Crvena zvezda upisala je još jednu veliku evropsku pobjedu, a Gelor Kanga postao junak navijača po ko zna koji put. Ovog puta Gabonac je bio u svom najboljem izdanju - onom koje je često dovoljno i za neku od Top5 evropskih liga, samo kad bi on stalno želio da ga prikazuje.

Gol sa bijele tačke, pa majstorija kojom je reprizirao Krasnodar dali su mu epitet igrača utakmice. Ne samo to, Gelor Kanga bio je na visini zadatka i "u polju", dok je vodio borbe protiv veznog reda Ferencvaroša koji je nadigrao tokom čitavog boravka na terenu. Ipak, dan kasnije mnogo više će se pričati o pogocima, iako to nije njegov primarni cilj na terenu.