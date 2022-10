Bomba na "Marakani" pa ugovor sa Zvezdom do kraja karijere: Gelor Kanga ne ide nigdje, zauvijek ostaće crveno-bijeli!

Gelor Kanga je "blindiran", prema saznanjima MONDA ostaje u Crvenoj zvezdi do kraja fudbalske karijere.

Iskusni vezni fudbaler Crvene zvezde Gelor Kanga ostaće do kraja karijere u redovima crveno-bijelih, saznaje MONDO.

On će potpisati novi ugovor do jula 2025. godine sa klubom iz Ljutice Bogdana. S obzirom da je vezista iz Gabona 1. septembra proslavio 32. rođendan, to što je produžio ugovor na još dvije i po godine praktično znači da će okačiti kopačke o klin na "Marakani.

Kanga je karijeru počeo u Gabonu gde je nastupao za tri kluba, da bi se nakon toga preselio u Rusiju gdje je zaigrao za Rostov. Došao je kao veliko pojačanje u Crvenu zvezdu 2016. godine, a poslije početnih slabijih igara i problema koje je pravio postao je heroj navijača kada je golovima protiv Krasnodara donio grupnu fazu evropskog takmičenja crveno-bijelima poslije mnogo čekanja.

U prvom mandatu je igrao za Crvenu zvezdu od 2016. do 2018. godine, za to vrijeme je odigrao 59 mečeva i dao 13 golova. Uzeo je jednu titulu prvaka Srbije, a onda je prodan Sparti iz Praga.