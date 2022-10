Navijači, prepoznajte trenutak da budete uz Partizan: Vujačić pred Keln pamti bitnu stvar - "To nas je ojačalo!"

Crnogorski internacionalac vjeruje da Partizan uz pomoć domaće publike može da ponovo ostvari pozitivan rezultat protiv bundesligaša.

Izvor: YouTube/FK Partizan Beograd/Screenshot

Fudbaleri Partizana u četvrtak (18.45) dočekuju Keln u utakmici 4. kola grupne faze Konferencijske lige, u kojoj će pokušati da poslije trijumfa u Njemačkoj nad istim rivalom prošle sedmice, ponovo stignu do pozitivnog rezultata.

Veliki trijumf nad "jarčevima" doveo je Partizan na prvu poziciju grupe D, ali će sada pred njima biti još veći izazov. U to je uvjeren i defanzivac crno-bijelih Igor Vujačić.

"Očekujem zahtjevnu fizički utakmicu. U prvoj utakmici su odmarali par igrača, očekujem da sutra budu ofanzivniji. Ali mi moramo da budemo fokusirani i da damo maksimum i nadam se da uz pomoć naših navijača napravimo još jedan podvig", rekao je jedan od lidera ovog tima Partizana, koji je potom objasnio šta je to što je napravilo toliku razliku između ekipe crno-bijelih s početka sezone i u ovom trenutku.

"Partizan s početka i sada... Puno je igrača otišlo i došlo i potreban je period adaptacije. To što smo do sada prošli nas je ojačalo i sad to daje rezultate. Atmosfera je i bolja uz bolje rezultate i nadam se da će navijači prepoznati momenat i doći da nas podrže."

Reprezentativac Crne Gore je analizirao igru Kelna i uporedio ih sa rivalima protiv kojih je igrao u Konferencijskoj ligi prošle sezone.

"Oni imaju dobre individualce po boku i bazira im se igra po boku, da opterete štopere centaršutevima i sa dva napadača. Dodaje se tu i treći napadač. Treba bolje da se uđe u blok na centaršutevima sa boka i to će nam olakšati posao. Fizički jesu najmoćniji, svakako. Ali ne bih zaboravio ni napadača Genta, ne znam kako se zove, ali sjećam se da je bio visok i fizički jak. Moramo da budemo koncentrisani, jer je Kelnu prekid jedno od najvećih oružja."

Na kraju, ističe i da je dobra stvar što u Partizanu sada postoji jasno određen štoperski tandem, imajući u vidu da u posljednje vrijeme uvijek igra sa Svetozarom Markovićem.

"Odgovara kontinuitet, naravno. Bolje se igrači poznaju, stiče se samopouzdanje i bolje se snalazimo na terenu. Ne bih se bavio prognozama, ali daćemo sve od sebe da sačuvamo naš gol", poručio je Igor Vujačić.

(MONDO)