Idemo pun gas, ovo je prva meč lopta za proljeće: Partizan i Petrić idu po novi evropski podvig - Rekao sam igračima...

Fudbaleri Partizana u četvrtak (18.45) dočekuju Keln u utakmici 4. kola grupne faze Konferencijske lige.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana su prošlog četvrtka načinili veliko iznenađenje u Konferencijskoj ligi, pošto su savladali Keln 1:0 i to na gostovanju u Njemačkoj. Taj trijumf ih je doveo na prvo mjesto u grupi na polovini takmičenja, a već u predstojeći četvrtak (18.45) pokušaće da nešto slično ponovo.

Keln stiže u Beograd, a Nijemci će ovog puta biti svjesni da nema prostora za potcjenjivanje crno-bijelih. Toga su svjesni i u Humskoj, a trener Gordan Petrić najavljuje da će Partizan i ovog puta pod geslom "pun gas" dati sve od sebe da stigne do pozitivnog rezultata.

"U nedjelju smo imali utakmicu protiv Voždovca gdje su momci odigrali kako treba i nemam šta da kažem u vezi ove sad utakmice. Biće drugačije nego prije sedam dana, gdje oni dolaze iz neke druge atmosfere. Sad su izgubili od nas i Gladbaha, pa je drugačija situacija u njihovoj svlačionici. Moramo da se dokazujemo, očekuju ljudi od nas sad i nešto slično kao prije sedam dana. Moramo sutra neke stvari da popravimo da bismo došli do pozitivnog rezultata. Momci su svjesni šta donosi sutrašnji meč. Treba da zaboravimo ono što je bilo prije sedam dana ili u nedjelju. Ovi igrači sigurno imaju kvalitet. Rekao sam im da igraju za sebe i svoje porodice i da se tako ponašaju", počeo je Gordan Petrić.

Trener crno-bijelih ističe da u Partizanu igraju isti igrači koji su bili tu i kada se ekipa mučila, ističiću da su njegovi puleni sposobni da igraju na visokom nivou.

Izvor: Profimedia

"Dosta igrača je otišlo i došlo. Gospodin Stolica da je imao više vremena, možda bi mu se više stvari namjestilo. Svako od nas gleda na fudbal drugačije. Ono što sam im rekao od prvog dana je da rade stvari koje umiju da rade. Od utakmice do utakmice je išlo sve bolje. Prve 2-3 utakmice je bilo problema, ali je bilo bitno samo da pobijedimo. Kako su igrači stekli sigurnost, sve je išlo ka boljem. Oni moraju da budu svjesni da oni to mogu da urade, ali sve se to zaboravlja, jer se čeka uvijek novo dokazivanje. Svjestan sam da ako dođe do slabe utakmice, da će opet priča biti po starom. A oni su isti igrači koji su bili prije mjesec dana. Da nemaju kvalitet ne bi bilo u Partizanu. Moraju stalno da se dokazuju."

Na pitanje zbog čega nije pokazao više emocija poslije velike pobede u Njemačkoj, Petrić nudi interesantan ugao gledanja.

"Ja sam duže igrao u Britaniji nego što sam igrao u Jugoslaviji. To je možda nešto što vučem iz Škotske. Kad sam bio u Dandiju, pa budem tužan što izgubimo, ja sam odmah vidio da ako daš maksimum i ako si koncentrisan na svoj posao, ide novi dan iako si izgubio. Naravno, da mi je bilo veliko zadovoljstvo zbog pobjede u Kelnu, ali ja sam svjestan da prva utakmica kad dođe da ne pobijedimo, da će biti drugačije. Na zemlji sam i to shvatam kao posao koji moramo da odradimo. Bilo je emocija, da li ja pokazujem ili ne, to je drugo. I privatno sam takav. Igrači to osjećaju i nema tu mnogo priče."

Izvor: FK Partizan/Sandic photo

Petrić je dodatno govorio o ekipi Kelna, ali i prvom meču između dva tima u Njemačkoj.

"Oni igraju isto da li gube ili dobijaju, oni igraju direktan fudbal. Oni su i tamo bili ofanzivni. Imali smo problema koje smo uspjeli da riješimo. Na nama je da smanjimo njihove vrline na minimum. Sutra pun gas, pa ćemo vidjeti šta će biti. To što smo igrali sa dva napadača, taj izbor igrača smo imali. Taj rezultat nam je i došao. Nismo se opredijelili da igramo defanzivnije, ali smo i dali gol rano, pa nas je to povuklo da igramo polukontre. Da je gol pao kasnije, možda bismo i mi igrali drugačije, kao i oni. Dosta su nas pritiskali. Znali smo da će biti centaršuteva sa strane, jer oni igraju u rombu gde je to problematično zatvoriti. Ide ka tome da će tim biti malo drugačiji, ali vidjećemo. Da li će to nekome biti iznenađenje, to ćemo vidjeti."

Na kraju, ističe da meč u četvrtak uveče jeste prva prilika da se Partizan ozbiljno približi nokaut fazi, iako neće moći da matematički obezbijede takav uspjeh.

"Jeste prva meč lopta. Imamo šansu da pobjedom ili remijem da budemo bliži proljeću. Ne opterećujem igrače da je nešto pod morati. Samo da pokušaju da daju maksimum, pun gas, pa ko može - može", jasan je Gordan Petrić.

(MONDO)