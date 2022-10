Razvodi se zbog Aleksandra Mitrovića! Navijač Fulama se žalio na društvenim mrežama, dobio odgovor i od kluba

Jedan navijač Fulam objavio je zanimljivu poruku na društvenim mrežama.

Izvor: Twitter/Fesshole/Profimedia

Aleksandar Mitrović trese mreže u Premijer ligi, ali bi mogao i da postane krivac za razvod jednog bračnog para. Navijač Fulama požalio se na društvenim mrežama da se njegova supruga naljutila i da prijeti da će da ga ostavi, a sve zbog jednog detalja koji se tiče srpskog napadača. Sjajni fudbaler igra u fenomenalnoj formi, doduše trenutno se oporavlja od povrede, ali i kada ne igra nalazi se u centru pažnje. Zbog jedne poruke dobio je poruke iz iz Srbije.

Ovako je izgledala njegova objava.

"Supruga prijeti da će da me ostavi pošto je saznala da sam promijenio pozadinu na telefonu. Umjesto fotografije sa naše svadbe stavio sam sliku Aleksandra Mitrovića. Brak će možda da se završi, ali je Fulam za cijeli život", napisao je korisnik pod imenom "Fesshole" i tako izazvao razne reakcije.

Ubrzo je dobio podršku i od ljudi iz Srbije, pa je tako među porukama bila i jedna koja je nasmijala mnoge "Podrška palom bratu". To su vidjeli i ljudi iz kluba, pa su mu tako objavili poruku podrške "Ona nije ta", napisali su na društvenim mrežama.

Ostaje da se vidi kako će se ova situacija završiti i hoće li mu supruga ipak oprostiti zbog ovog detalja. Dok sve to traje i on i mnogi drugi se nadaju da će Mitrović što prije da se oporavi i da se vrati na teren. Povredu je zadobio na meču Srbije i Švedske, pa je obnovio na utakmici između Fulama i Njukasla. Sada je u procesu oporavka, a to svakako brine i Fulam navijače Srbije pošto se bliži Svjetsko prvenstvo u Kataru (od 20 novembra do 18. decembra).