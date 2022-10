Ovo je potez Ronalda o kom će pričati fudbalski svijet: Pojaviće se tamo gdje ga niko nije očekivao zbog jednog čovjeka!

Kristijano Ronaldo je do sada uvijek izbjegavao dodjele Zlatne lopte kada bi znao da neće pobijediti, ali ove godine će napraviti izuzetak.

Poznat je Kristijano Ronaldo po tome koliko ne voli da gubi. O tome su do sada pričali brojni njegovi saigrači, što sadašnji, što bivši. Ipak, i navijači širom svijeta su to mogli da vide, pošto se Portugalac nikada nije pojavljivao na ceremoniji dodjele Zlatne lopte, kada bi znao da on nije taj koji će je osvojiti.