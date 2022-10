Albanac promašio zicer u Ligi šampiona: Mogao da bira kako će da postigne gol, a onda... (VIDEO)

Ovaj potez Kristijana Aslanija je šokirao mnoge, a najviše Henrika Mkitarijana!

Gledali smo sjajan meč Barselone i Intera u Ligi šampiona u kome je Katalonce od bruke i ispadanja u grupi uspeo da spasi Robert Levandovski sa svoja dva pogotka. Ali spasio je ekipu Ćavija Ernandeza i Albanac Kristijan Aslani svojim nevjerovatnim promašajem u posljednjim momentima utakmice!

Barsa je povela u 40. minutu kada je pogodak postigao Usman Dembele, a onda je Inter sve okrenuo. Nikolo Barela je izjednačio u 50. minutu, Lautaro Martinez z 63. donio prednost, da bi Robert Levandovski ponovo sve poravnao u 82. minutu meča. Ipak kada je Robin Gosens dao gol u 89. minutu djelovalo je da je sve gotovo i da će Barselona izgubiti meč i skoro sve šanse za prolaz dalje.

Uspio je u sudijskoj nadoknadi Robert Levandovski da svojim pogotkom spasi Katalonce, ali ništa mu to ne bi značilo da je Kristijan Aslani bio precizniji! On je u 94. minutu bio dio kontre "nerazura" u kojoj je Lautaro Martinez poslao sjajan pas, ostavio ga samog sa golmanom, a on je promašio! Pogledajte taj momenat:

Asllani has blood on his hands.pic.twitter.com/cFepNzekmj — TMJ_17 (@TMJ_171)October 12, 2022

Imao je potpuno slobodnog Henrika Mkitarijana na drugoj stativi koji je mogao samo da ubaci loptu u gol, ali Albanac je riješio da šutne. Iz drugog plana se poslije odbrane Mark-Andrea Ter Štegena pridodao i Raul Belanova, probao glavom da ubaci loptu u gol, ali nije uspio.

U drugom meču grupe Bajern je savladao Viktoriju Plzenj 4:2 i sada je situacija takva da su Bavarci prvi u grupi sa 12 bodova, Inter ima 7, Barselona 4, a Česi su bez osvojenog poena. Ukoliko u narednom kolu Inter savlada Viktoriju osiguraće prolazak dalje jer ima bolji međusobni skor od Barselone i Katalonci koji su uložili stotine miliona u svoj novi tim moraće da idu u Ligu Evrope.