"Sjedim u sobi s Modrićem, a njega Murinjo zove da dođe u Real"! Nevjerovatna priča iz Hrvatske: Tada sam sve shvatio!

Nestvarna priča o dolasku Luke Modrića u Real Madrid.

Izvor: Profimedia

Luka Modrić (37) jedan je od najboljih veznih fudbalera na svijetu. Sa Realom je osvojio pet titula u Ligi šampiona, tri u Španiji, vođa je reprezentacije Hrvatske i svi o njemu imaju samo riječi hvale. Dobija pohvale sa svih strana, kako od saigrača, protivnika, sunarodnika. Niko nema lošu riječ za njega, dok njegove partije na terenu nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

O kakvom igraču se radi govori i jedna zanimljiva priča koju je ispričao Vedran Ćorluka. Prisjetio se jednog zanimljivog detalja sa Evropskog prvenstva 2012. godine.

"Teško je nešto novo reći o Luki Modriću. Od toga kako igra i kako se ponaša, zadivio je cijeli svijet. Prošli smo puno toga zajedno, od Dinama, preko Totenhema, već tada se vidjelo da je poseban. Evo, jedna priča sa Evropskog prvenstva 2012. godine. Sjedimo u sobi, cimeri smo. Slijedi meč sa Španijom, njega zove Žoze Murinjo da dođe u Real. Tada shvatiš koliko je poseban. I dan-danas je vođa ovih momaka. Kohezija koju ima sa selektorom Dalićem je glavna snaga reprezentacije", rekao je Ćorluka, a prenosi "Jutarnji list".

Ćorluka je trenutno jedan od pomoćnika Zlatku Daliću u reprezentaciji Hrvatske, a karijeru je završio prošle godine. Prije toga se iz nacionalnog tima povukao 2018. godine poslije Svjetskog prvenstva u Rusiji. Jedna od tema o kojoj je pričao bila je smjena generacija.

"Ova Liga nacija donijela nam je nešto drugo, vjeru da možemo da pobjeđujemo velike rivale. Priča o smjeni generacija treba da prestane. Modrić ima 37, Perišić 33 godine. Previše gledamo u krštenicu i u to ko ima koliko godina. Niko mladim igračima ne brani da istisnu starije, iskusnije. Tako sam i ja svojevremeno istisnut od strane mlađeg, boljeg, bržeg igrača i to je tako. Nije to uvijek lako starijima da prihvate, ali je tako", zaključio je Ćorluka.