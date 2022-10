Očekuje se spektakl u Zenici! Sarajevo na startu Kupa gostuje Čeliku: "Biće uživanje prisustvovati toj utakmici!"

Dva velika rivala sastaće se u šesnaestini finala Kupa BiH.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Sprema se spektakl na zeničkom "Bilinom polju"!

Crveno-crni, koji se trenutno takmiče u Drugoj ligi FBiH, u srijedu će od 18.00 časova (TV Arena sport), u jednom od najvećih derbija bh. fudbala ugostiti Sarajevo, u okviru šesnaestine finala Kupa BiH.

Obzirom da se u ovoj fazi igra samo jedan meč, ulog je ogroman, a biće ovo prvi okršaj dva tima na "Bilinom polju" još od jula 2019. godine, kada je premijerligaški meč završen bez pogodaka.

"Počeli smo da obavljamo razgovore u vezi Čelika i danas ćemo odraditi jedan taktički trening, jednu pripremu za ono što nas očekuje na utakmici. Sigurno je da očekujemo jedan dobar ambijent, vidim po najavama da će biti uživanje prisustvovati toj utakmici. Večernji je termin i sigurno je da se publika u Zenici, a pogotovo Čelikovi navijači, uželjeli jakih utakmica i želim im da se što prije vrate u najjači rang. Mi znamo kako ćemo se postaviti i dočekati tu utakmicu", rekao je trener Sarajeva Feđa Dudić u najavi utakmice.

Strateg bordo tima ističe da će, ukoliko bude rotacija u timu, iste biti minimalne, obzirom na kvalitet koji posjeduje zenički tim.

"Prije svega, moramo da pokažemo respekt prema ekipi Čelika. U prošlom kolu su izbacili ekipu GOŠK-a koja je suvereno prva u Prvoj ligi FBiH, tako da nam i to daje znak da nema nikakvog opuštanja. Pobijedili su i Velež u pripremnoj utakmici, igrali su i sa nekim ekipama iz Prve lige FBiH, ostvarili pobjede, tako da su sigurno jedan prvoligaški nivo u FBiH i oni će se sigurno na kraju sezone popeti stepenicu više i ući u viši rang."

Prošlosezonski finalista Kupa BiH je u rezultatskoj krizi, pa bi trijumf u Zenici i plasman među 16 ekipa u kup-takmičenju donekle popravio raspoloženje.

"Mislim da je igra puno bolja od rezultata. Svako ko gleda utakmice Sarajeva vidi da mi u svakoj stvorimo određeni broj prilika, pa i na posljednjoj (protiv Sloge Meridian, op.a.), gdje je bio težak teren. Ne možemo više da kažemo da su stopostotne, nego i više od toga, ali nažalost ne postignemo gol i onda izostane rezultat i onda ostavljamo prostora za svakakve manipulacije i govore i priče. Mi znamo najbolje kako i šta radimo i sigurno da znamo kako ćemo ući i u ovu utakmicu. Nema nikakvog potcjenjivanja, od prvog minuta ćemo krenuti po prolaz, a da li ćemo ga ostvariti, to ćemo da vidimo tokom utakmice. U prvenstvu smo napravili neke kikseve i zaostali, međutim sve se to stigne u jednoj-dvije utakmice, pogotovo te prve tri-četiri pozicije koje vode u Evropu, što je, na kraju krajeva, i naš cilj u ovoj sezoni. Sigurno je da ćemo kup-takmičenje pokušati da iskoristimo da prođemo što dalje, ako Bog da da stignemo i do finala. Sad je ta jedna utakmica, onda više nema kola do sljedeće polusezone, tako da su misli sada usmjerene prema srijedi, da obezbijedimo plasman u osminu finala a onda ćemo u sljedećoj polusezoni da razmišljamo prema dalje i pokušati da doguramo do kraja", Zaključio je kormilar bordo sastava.

