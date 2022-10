Sarajevo gostuje debitantu u eliti, Dudić poziva na oprez: Dobro se brane i postave, imaju jednog od najboljih napadača!

Sarajlije će u petak gostovati Slogi Meridian.

Nakon trijumfa nad Borcem (1:0), fudbaleri Sarajeva optimistično ulaze u duel sa dobojskom Slogom Meridian na stadionu "Dr Milan Jelić" u Modriči, zakazan za petak od 18.00 časova.

Ipak, u najavi duela na oprez poziva činjenica da je tim Zorana Ćurguza u dosadašnjem toku sezone uspio da na domaćem terenu matira Velež i Zrinjski, ali i da "otkine" dva boda Borcu.

"Sve to nam govori da se radi o dobroj ekipi, kompaktnoj. Dobro se brane, postave se dobro, imaju prema naprijed Kulenovića koji je među najboljim napadačima u ligi, Krstovskog, brzinu u Jankoviću... Upoznaćemo momke sa kvalitetom Sloge iako smo igrali u prvoj polusezoni, ali sigurno da će to biti drugačija utakmica jer sada igramo na gostujućem terenu. Svaki respekt Slogi, ali ćemo probati da uđemo u pozitivnu seriju i da dođemo tamo gdje nam je mjesto, na vrhu", rekao je strateg bordo tima Feđa Dudić u najavi ovog duela, napominjući da je ekipi Sarajeva mnogo značio trijumf nad Banjalučanima u protekloj rundi.

"Vidim po momcima da im je pao teret sa leđa, vidjeli smo koliko je bilo važno dobiti utakmicu, pa smo u drugom dijelu odustali od našeg plana igre. Kad pogledamo utakmicu u globalu, igrali smo na 50 posto naših mogućnosti, puno bolje smo mi igrali neke utakmice, ali nismo osvajali bodove. Možemo da budemo zadovoljnim prvim poluvremenom i drugim do postignutog gola, a onda se vidio strah da ne primimo gol i da se ne desi neka glupost. Igrali smo sa što manje rizika, bilo je to svjesni, to je bio jedini način obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo", istakao je Dudić.

