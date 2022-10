Šok! Jedan od najboljih igrača Reala ide u penziju sa 33 godine?

Ako bi se to zaista desilo ovog lJeta, Real Madrid bi imao spremna Jrešenja u veznom redu, ali niko od mladih igrača i dalje nije klasa Tonija Krosa.

Izvor: Profimedia

Jedan od najboljih veznih fudbalera u 21. vIJeku Toni Kros mogao bi da završi karijeru mnogo ranije nego što je to iko očekivao. Dok svi pričaju o pet godina starijem Luki Modriću, kolegi iz Real Madrida koji prkosi krštenici i još igra majstorski fudbal, trener Karlo AnĆeloti je potvrdio medijske spekulacije i objavio javno da bi NIJemac mogao da se penzioniše mnogo prIJe nego što mu "ističe rok trajanja" u sportu.

Toni Kros ima samo 32 godine i čini se da bi ovim tempom mogao još najmanje pet-šest sezona da "izvuče", čak i više jer Andres Inijesta recimo još igra fudbal u Japanu, ali njega to ne zanima pretjerano pošto je osvojio sve što se može osvojiti i želIo bi da se povuče dostojanstveno.

"Kros je dobro, i fizički i psihički, uvijek je nasmijan, nikada se ne ljuti, nikada ne osjeća pritisak. Mislim da je to čudno - pitam ga da li je nervozan pred važan meč, a on kaže da nije. Što se tiče produžetka, na njemu je da li želi da produži ugovor, svi u Real Madridu su srećni njime", rekao je Anćeloti i potvrdio novinarska saznanja da razlog zbog kog Kros još nije stavio paraf na novi ugovor sa "kraljevskim klubom" to što razmišlja da prekine karijeru.

Kros će u januaru proslaviti 33. rođendan, a samo šest mjeseci kasnije završiće se njegov ugovor sa Real Madridom. To bi već mogao da bude kraj njegove karijere, ali se i dalje na stadionu "Santijago Bernabeu" nadaju da će uspjeti da ga ubijede da prolongira penziju za makar godinu dana.

Njemački fudbaler je uprkos jakoj i mladoj konkurenciji u vidu Čuamenija, Kamavinge i Valverdea odigrao 11 utakmica ove sezone i zabeležio je tri asistencije, a u klubu je još od 2014. kada je prešao iz Bajerna i za to vrijeme je pet puta osvajao Ligu šampiona.

