Težak udarac za Portugal, važan igrač ne ide na Mundijal! Potvrđene loše vijesti: "Biće van terena mjesecima"

Diogo Žota neće igrati na predstojećem Mundijalu.

Izvor: MN PRESS

Diogo Žota neće igrati na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Loše vijesti potvrdio je trener Liverpula Jirgen Klop i tako je razočarao Portugal pred planetarno takmičenje koje uskoro počinje (od 20. novembra do 18. decembra). On se povrijedio na derbiju protiv Mančester sitija i to u dubokoj sudijskoj nadoknadi. Na nosilima je tada iznijet sa terena i moglo je odmah da se zaključi da situacija nije ni malo naivna, sada je to i potvrđeno.

Ovo je loša vijest za Portugalce, ali i za tim sa "Enfilda" pošto je od njegovog povratka na teren Liverpul zaigrao bolje i vidjelo se koliko je on važan igrač za tim. Sada ni engleski, a ni nacionalni tim neće moći da računaju na njega. Da stvari budu još gore, povreda je ozbiljnija i neće biti na terenu nekoliko mjeseci. Koliko tačno? Još uvijek se ne zna.

"Žota neće igrati na Svjetskom prvenstvu, doživio je ozbiljnu povredu lista. Ne mogu da kažem tačno vrijeme odsustva, ali su u pitanju mjeseci", rekao je Klop na konferenciji za medije pred meč sa Vest Hemom. Ako postoji neka sreća u nesreći to je da će propustiti sigurno osam mečeva pred Mundijal, možda bi mogao da se vrati do 26. decembra i utakmice sa Aston Vilom poslije šampionata. Doduše, o tome će konačnu odluku dati ljekari. Do tada Liverpul u Premijer ligi ima mečeve sa Vest Hemom, Notingem Forestom, Lidsom, Totenhemom i Sautemptonom. U Ligi šampiona gostuje Ajaksu i dočekuje Napoli, a u Liga kupu igra sa Derbijem.

(MONDO)