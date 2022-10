"Cigane, živ si? Kako da ti pomognem?" Saigrač pozvao Zlatana, pa se sjetio zašto su ga se svi u Ajaksu bojali!

Zlatan Ibrahimović je čovjek koji nikog ne ostavlja ravnodušnim, a Bogdan Lobont je jedan od onih koji ga obožavaju.

Izvor: Profimedia

Zlatan Ibrahimović ne prestaje da iznenađuje nikada, pa je tako šokirao svog bivšeg saigrača Bogdana Lobonta. Nekadašnji rumunski golman koji je od 2000. do 2006. godine branio za Ajaks upravo je u Amsterdamu upoznao Ibrahimovića,koga je nedavno pozvao.

"O, cigane, živ si? Kako mogu da ti pomognem?", rekao je Ibrahimović kada je shvatio ko ga zove. Lobont je potom dobio poziv da "dođe u Milan kad god poželi" i da se "javi šta god da mu treba", a nisu uvijek njih dvojica imali tako srdačne odnose,.

Lobont je u razgovoru za rumunske medije otkrio da su se na treninzima Ajaksa mnogi plašili Ibrahimovića, njegove preke naravi i bijesa.

"Jednostavno je to takav tip, ali ako ste ok prema njemu, bez brige ste. On zna da cijeni prave stvari i ljude", kazao je Lobont.

Ibrahimović sada ima 41 godinu, oporavlja se od teške povrede, a s obzirom na sve krenule su glasine o njegovom povlačenju. Ipak djeluje da njemu ne pada na pamet da to učini, pa je moguće čak i da potpiše za drugi klub naredne sezone.