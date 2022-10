Šok vijesti iz Italije - Zlatan Ibrahimović se povlači!? Novinar otkrio nepoznate detalje - Ibra ima rok i sve je bliži!

Pred Zlatanom Ibrahimovićem je velika odluka i donijeće je u decembru.

Zlatan Ibrahimović je nedavno proslavio 41. rođendan, kupio je sebi sjajan poklon i uz to dobio spektakularnu čestitku od svoje omiljene pjevačice Nade Topčagić, a nakon toga se slikao sa Silviom Berluskonijem i podgrijao glasine da bi mogao da pređe u redove Monce.

Švedski napadač je prošle sezone kao podrška sa klupe bio dio ekipe koja je osvojila "skudeto" u Milanu, a sada će se bar do januara čekati njegov povratak na teren. Bilo je govora da bi ova povreda mogla da mu završi karijeru, a sada je novinar Alesandro Alćijato otkrio da Ibra zaista pomišlja na penziju!

"Ibrahimović radi na tome da se vrati u januaru, ali budite oprezni jer će važan mjesec biti decembar. Ako oporavak ne bude išao onako kako želi, mogao bi čak da se odluči za penziju", rekao je Alćiato.

Zlatan je krajem prošle sezone morao na operaciju zbog povreda koljena i Ahilove tetive, a iako bi i daleko mlađe to natjeralo da se oproste od fudbala, on nije ni pomišljao na to. Ipak, napadača rođenog 3. oktobra 1981. godine sve češće muče povrede i jasno je da je kraj sjajne karijere blizu.

Do sada je igrao za Ajaks, Malme, Juventus, Inter, Barselonu, Milan, PSŽ, Mančester junajted i LA Galaksi, a u Milanu bi mogao i da završi karijeru. Ove godine je probao da se vrati i u nacionalni tim Švedske za koji je na 121 meču dao 62 gola, ali mu to nije pošlo za rukom jer se povrijedio.